I dag skulle Gabriel (21) egentlig satt seg på flyet: - Jeg er utålmodig

Gabriel Andersen vil teste markedet i 1.-divisjon. Men koronaepidemien gjør at prøvespillet for Ull/Kisa må vente.

Gabriel Andersen på Harstad stadion. Øyvind Askevold Kaarbø

33 minutter siden

I stedet for reise blir det forlenget juleferie hjemme i Harstad. Andersens planlagte opphold i 1.-divisjonsklubben ble avblåst mot slutten av forrige uke.

– Jeg fikk en telefon fredag om at besøket må avlyses av hensyn til smittevern. Synd, men det må vi bare forholde oss til. To runder gjenstår i 1.-divisjon. Da må man selvfølgelig gjøre alt for at disse blir avviklet på oppsatte datoer, sier Andersen.