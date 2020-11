FCK-spillere tar bladet fra munnen – fyrer løs mot Ståle Solbakken

For første gang siden sparkingen av Ståle Solbakken, snakker to av FCK-spillerne om nordmannens lederstil.

FÅR KRITIKK: Nicolai Boilesen og Rasmus Falk kritiserer Ståle Solbakken, som fikk sparken i FCK for syv uker siden. Her er hedmarkingen fotografert på Gardermoen etter hjemkomsten. Foto: Terje Bringedal

Det skjer i et innslag på Canal9 i forkant av kampen mot SønderjyskE.

FC København har slitt over lengre tid, både før og særlig etter Solbakkens sorti. De har tapt tre hjemlige kamper på rad - etter å ha vært i Europa League-kvartfinalen mot Manchester United i sommer.

For syv uker siden fikk nordmannen sparken i den danske hovedstadsklubben, som han har ledet gjennom den mest suksessrike perioden i deres historie.

– Det er veldig, veldig mange som som mangler enten selvtillit eller tro på tingenes tilstand. Og et samhold sier Boilesen i en teaser lagt ut av Canal9:

Solbakken selv har fyrt kraftige salver i retning FCK-ledelsen for sin håndtering av saken på TV 3, en konkurrent til Canal9. Blant annet har han gått ut mot måten de ga ham beskjeden på - som var på telefon, etter 13 år i ledelse for FCKs.

Boilesen går på sin side langt i å antyde at Solbakken bør titte seg i speilet. Forsvarsspilleren ble fjernet fra kapteinsteamet i FCK for to sesonger siden, og mistet nesten hele forrige sesong grunnet en korsbåndsskade

– Det er selvfølgelig også en del av ledelsesstilen som har vært et problem. Det er det ingen tvil om, sier han.

Reporteren spør så om det er Solbakkens lederstil han refererer til, som Boilesen svarer bekreftende på.

Han får så støtte av Rasmus Falk.

– Ståle er en hard trener, og det har vært en hard tone. Det skal vi kunne håndtere, men det er ingen tvil om at det har skjedd i en lengre periode i København, der jeg ser mange har manglet glede over tilværelsen, sier Falk til Canal9.

VG har vært i kontakt med Ståle Solbakken om kritikken, og han er klar på at han ikke ønsker å fortsette den offentlige skittentøysvasken.

– FCK og jeg må begge gå videre, jeg kan hundre prosent stå innenfor for det jeg har gjort i alle våre år i FCK, både på og utenfor banen. Jeg har gitt FCK alt jeg har, med de beste intensjoner - både på kort og lang sikt, sier han til VG.

Han ønsker ikke å kommentere spillernes utspill spesielt.