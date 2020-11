Drama i kulissene: UEFA ville flytte Arsenal-kampen

Molde Fotballklubb måtte overbevise det europeiske fotballforbundet om at det er trygt å spille Europa League i Norge.

Molde-laget på onsdagens siste trening før møtet med Arsenal. TROND HUSTAD

27 minutter siden

Rbnett kjenner til at det var dramatiske dager på Aker stadion i slutten av forrige uke før UEFA godkjente at torsdagens kamp kunne gjennomføres som planlagt. Europa Leagues overordnete arrangør stilte spørsmålstegn ved sikkerheten på grunn av koronasituasjonen i Norge og England, og ønsket at kampen skulle flyttes til en nøytral bane i et annet land.

– Jeg kan bekrefte at det på et tidspunkt var en diskusjon om hvor kampen mot Arsenal skulle spilles. Det ble ikke foreslått en konkret arena, men det ble presentert en liste med elleve godkjente baner som var ledige fordi hjemmelagene der har bortekamper, bekrefter direktør Ole Erik Stavrum.