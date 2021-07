Keepertabbe og rødt kort i nok et tap for Åsane: – Det kokte litt

Det ble ingen festaften for Åsane borte mot Aalesund. En keepertabbe, et rødt kort og null poeng var fasit etter en svak 2. omgang.

Håkon Lorentzen og Åsane gikk på sitt tredje bortetap på rad fredag kveld. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

2. juli 2021 20:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg synes vi gjorde en god 1. omgang, men vi klarte ikke å gjøre det samme i 2. omgang. Det gjorde at de fikk et trykk mot oss, sier Åsane-assistent, Remi Natvik, til Bergens Tidende etter kampslutt.

Åsane var det førende laget i 1. omgang, men tapte til slutt 2–0 etter en svak 2. omgang som innehold både en keepertabbe og et rødt kort.

Åsanes hovedtrener, Morten Røssland, pådro seg en hjernerystelse på en joggetur i forkant av kampen mot Aalesund, og måtte derfor stå over reisen til Sunnmøre.

Det betydde at Natvik, som i flere år var en del av Aalesund sitt trenerteam, ledet Åsane mot sin tidligere klubb.

– Vi jobber stort sett i team hele veien, så det var ikke noe problem å lede laget. Det var spesielt og kjekt å være tilbake i Ålesund, men selvfølgelig dumt at vi ikke fikk med oss noe fra kampen, konstaterer assistenttreneren.

Fakta Aalesund – Åsane 2–0 (0–0) 1. divisjon, 9. serierunde, Color Line Stadion Mål: 1–0 Niklas Castro (71. min), 2–0 Niklas Castro (90. min) Gult kort: Tomas Kristoffersen (Åsane), Simen Lassen (Åsane), David Fällman (Aalesund) Røde kort: Martin Ueland (Åsane) Åsane (4–2–3–1): Mark Jensen – Didrik Fredriksen, Sindre Austevoll, Martin Ueland, Ryan Doghman – Tomas Kristoffersen (Jonas Fredriksen fra 72. min), Simen Lassen – Stian Nygard, Senai Hagos (Geir André Herrem fra 58, min), Joel Mvuka (Jonas Vågen fra 82. min) – Håkon Lorentzen Vis mer

– Det kokte litt

Åsane-kaptein Martin Ueland startet som midtstopper mot Aalesund, men det ble ikke en optimal aften i midtforsvaret for Åsane-veteranen.

Han pådro seg først et gult kort i det 74. minuttet, før han tolv minutter senere skaffet seg kort nummer to. Dermed ble han sendt i dusjen noen minutter tidligere enn de andre.

– Det kokte litt, det må jeg innrømme. Men det er nok to av de billigste kortene jeg har fått i karrieren min. Det er utrolig bittert at jeg ikke får spille neste kamp, sier Åsanes kaptein til BT etter kampslutt.

– Gamle synder

Åsane står med ett poeng på de siste fire kampene, og de har nå tapt dei tre siste bortekampene sine. Men både kveldens trener og kaptein mener at det var forbedring å spore.

– Det var mye bra å ta med seg i dag. Jeg føler vi har utrolig god kontroll i 1. omgang, så det var en stor forbedring fra de to siste bortekampene, slår Ueland fast.

– Førsteomgangen i dag var den beste i løpet av de siste tre bortekampene, men så var vi litt tilbake til gamle synder i 2. omgang, konstaterer assistent Natvik.

Ueland er tydelig på hvor det gikk galt for Åsane.

– Vi skaper dessverre for lite. I tillegg har vi noen unødvendige brudd og rot med ballen. Det er sånt som vi egentlig skal være for gode for.

Sjansefattig 1. omgang

Åsane kontrollerte spillet i 1. omgang, men det ble aldri spesielt farlig på Color Line Stadion i løpet av de første 45 minuttene.

– Vi satser på en sprekere 2. omgang, sa Discovery-kommentator Herman Ekeberg like etter at dommer Christian Moen blåste av til pause.

Aalesund tok fullstendig kontroll over kampen omtrent etter en times spill, og hjemmelaget etablerte et kraftig press på Åsanes mål.

– Stakkars, stakkars

Og i det 71. minutt fikk Aalesund betalt for trykket. Niklas Castros skudd gikk gjennom feltet og Åsane-keeper Mark Jensen slapp ballen gjennom hendene sine og i mål.

– Stakkars, stakkars. Han har hatt noen helt sinnssyke tabber i år, sa Jonsson i Discovery sitt studio om Åsane-keeperen.

Fire minutter før slutt ble vondt til verre for Åsane da kaptein Martin Ueland pådro seg sitt andre gule kort, og ble sendt i garderoben av dommeren.

Og på overtid fastsatte Niklas Castro resultatet til 2–0 fra kloss hold.

Det betyr at Åsane fortsatt står med 13 poeng, men laget ligger nå utenfor kvalifiseringsplassene på en 7. plass. Allerede mandag venter Jerv på Myrdal stadion.

– Vi setter pris på at vi får en ny mulighet til å revansjere oss så kjapt, konkluderer Åsane-assistent Remi Natvik.