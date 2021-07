Bodø/Glimt snytt for scoring i nytt poengtap

(Bodø/Glimt - Viking 2–2) Kun én seier på de fem siste kampene er fasit for fjorårets seriemester. Nå kan en feilaktig annullering sørge for at Molde drar fra i toppen.

Ulrik Saltnes (t.v) var alt annet enn fornøyd med dommer Dag Vidar Hafsås. Foto: Hanna Johre

9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

På stillingen 1–1 gjorde assistentdommer Ivar Askeland en katastrofal feil. Ulrik Saltnes, som var en meter onside, fikk scoringen sin feilaktig annullert. Det kan ha kostet Glimt dyrt.

Ytterligere to scoringer av Patrick Berg og Veton Berisha gjorde at det endte 2–2 på Aspmyra. Dermed tapte Bodø/Glimt to verdifulle poeng i gullkampen.

Gjestene gjorde det vanskelig for fjorårets seriemester fra start. Etter en uvanlig hendelsesfattig første halvtime, eksploderte det inn mot pause. Hjemmelaget fikk betalt for presset i form at et straffespark, som kaptein Patrick Berg sikkert satte i nettet.

Så, på overtid av den første omgangen, svarte gjestene. Joe Bell overrasket Glimt-forsvaret med et hurtig frispark. Veton Berisha fikk ballen alene med keepervikar Smits, og satt den iskaldt inn i nettet til 1–1.

Da lagene gikk i garderoben, mente målscorer Berisha at de hadde lykkes godt med den defensive tilnærmingen.

– Vi følger planen, men vi blir litt stresset, oppsummerte kapteinen til Eurosport.

– Vi må være litt mer tålmodig. Det stresser oss litt at vi ikke kommer til mer. Vi må flytte på ballen og gjøre det vanskeligere for dem, sa Berg.

Den andre omgangen fortsatte som slutten av den første, og det tok bare fem minutter før Ulrik Saltnes bredsidet ballen i nettet. Men assistentdommer var raskt oppe og vinket for offside.

Scoringen skulle imidlertid aldri vært annullert.

– Der blir Bodø/Glimt frarøvet en scoring, konkluderte Eurosports fotballekspert Tor Ole Skullerud da reprisen rullet over skjermen.

Les også Omoijuanfo forlater Molde ved sesongslutt: - Kan ikke kvitte oss med toppscoreren nå

Oppgjøret på Aspmyra fortsatte å levere. 55 minutter var spilt da Kevin Kabran fant Veton Berisha på bakre stolpe. Et enormt hodestøt sørget for at Viking hadde snudd kampen.

– Du verden for en avslutning av Veton Berisha, utbrøt kommentator Kenneth Fredheim i det ballen suste i nettet.

Men bare fare fire minutter senere svarte hjemmelaget.

Et hjørnespark endte opp hos Patrick Berg på bakre stolpe. Kapteinen ventet ned ballen etter en uvøren involvering av keeper Arild Østbø, og klinket den i nettet. Dermed hadde vi to tomålsscorere på Aspmyra. Bare minutter etter traff Saltnes metallet.

Tomålsscorer Berisha måtte gi seg med en skade 20 minutter før slutt, og da gikk luften litt ut av gjestene. Bodø/Glimt presset på for et vinnermål, men Viking sto imot.

Dermed er luken opp til Molde på tabelltopp to poeng, men moldenserne har to kamper til gode.