MFK hjem til karantene – så lenge får de treningsforbud

Innreisereglene gir MFK-laget en etterlengtet ferie etter fem uker i utlandet.

MFK-spillerne kom fredag hjem etter fem uker i utlandet. Emil Breivik (f.v), Sheriff Sinyan, Birk Risa, Eirik Hestad og Fredrik Aursnes. Foto: MOLDE FK

Nå nettopp

Europa-eventyret sluttet torsdag kveld tross en sterk 2-1-seier mot Granada i Budapest. Direktør Ole Erik Stavrum var både skuffet og stolt på veien hjem til Molde.

– Jeg synes vi var solide. VI førte kampen og viste at vi kan spille mot internasjonal motstand på dette nivået. Dette var et godt La Liga-lag, og jeg synes vi var kjempegode. Det var små marginer som ødela, og den første kampen ødela mest. Jeg tenker det er sunt at vi sitter i middag etter seieren og er skuffet. Det var en oppriktig skuffelse over at vi røk ut, der spillerne nesten var litt lei seg. Det synes jeg er kult. Vi har kommet på et nivå der vi er sure når vi ikke kommer til en kvartfinale i Europa League. Det liker jeg, sier Stavrum til Rbnett.