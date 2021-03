Avlyser stor barneturnering: – Vi trengte et lite mirakel. Så kom de nye smittevernreglene

Fotballturneringen til Malvik føyer seg inn i rekken over avlyste arrangement denne våren. Samtidig er Kjell Bjarne Helland i idrettskretsen bekymret for hva som skjer den dagen alt åpner igjen.

AVLYST: I Abrahallen skulle Malvik fotball ha arrangert fotballturnering for de minste. Den er nå avlyst. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Nå nettopp

I april skulle Malvik fotball ha arrangert den tradisjonsrike vårturneringen for barn i alderen 6–7 år. Allerede var over 60 lag påmeldt, men arrangøren trodde at de kom til å gå over 100 i løpet av de neste ukene.

Men på et styremøte onsdag kveld ble det besluttet at turneringen måtte avlyses. Det skjedde etter helse- og omsorgsminister Bent Høies pressekonferanse hvor han la fram de nye, strenge nasjonale smitteverntiltakene.