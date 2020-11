Sveriges fotballpresident langer ut mot Ibrahimovic: – Utrolig skuffet

Zlatan Ibrahimovic (39) skapte stor oppstandelse med et innlegg på sosiale medier som fikk folk til å tro at et landslagscomeback var på trappene. Selv sier han at han gjorde det bare «for å irritere visse personer». Det har han klart.

ENGASJERER OG PROVOSERER: Det er sjelden stille rundt Zlatan Ibrahimovic. Foto: LM/Fabrizio Carabelli / IPA / IPA Milestone

Presidenten i det svenske fotballforbundet, Karl-Erik Nilsson, har nemlig vært irritert lenge.

– At vår største spiller gjennom tidene kommer med denne typen utspill uten å ha noe fakta som støtter det, er skikkelig, skikkelig «illa», sier Nilsson til Göteborgs-Posten.

– Jeg er fortsatt utrolig skuffet over denne typen utspill, legger han til.

Nilsson sikter til da Zlatan Ibrahimovic for to måneder siden – igjen – kritiserte ledelsen i svensk fotball, og etter Milan-spissens ferske «draktstunt» fikk altså presidenten nok og valgte å slå tilbake.

«Ibra» la ut et bilde av seg selv iført den svenske landslagsdrakten. «Lenge siden sist», skrev han, og ettersom Zlatan har vært brennhet for Milan denne sesongen, samt at det nå er landskamper, ble det tolket som at svensken var interessert i å gjøre comeback for Sverige.

Etter helgens 2–2-kamp mot Hellas Verona, avkreftet Ibrahimovic comeback-ryktene, og fortalte at han la det ut «for å irritere visse personer i Sverige».

Ibrahimovic har vært brennhet for Milan denne sesongen. Han har blant annet vartet opp med dette drømmemålet:

Lang konflikt

Zlatan Ibrahimovic og det svenske fotballforbundet har ikke akkurat vært perlevenner siden den evigunge spissen ga seg med landslagsfotball etter EM i 2016.

Flere ganger har spisskjempen ytret seg om ting som har foregått på det svenske landslaget:

I 2019 langet han ut mot Sveriges landslagssjef Janne Andersson, og anklaget ham for å « ha ødelagt alt jeg har bygget opp », og begrunnet det med at Andersson på sin første landslagssamling ikke tok med en eneste spiller av utenlandsk opprinnelse.

Kort tid etter var det Andersson tur til å fyre. Han sa at « man ikke kan ta uttalelsene hans på alvor ». – Jeg synes det er urettferdig, feil og stygt, sa Andersson.

Tidligere i år gikk Ibrahimovic igjen i strupen på Andersson. Etter at hans landsmann i Juventus, Dejan Kulusevski, ikke spilte fra start mot Frankrike i september, kalte Ibrahimovic det «en jævla spøk». – Nok et bevis. Inkompetente personer i feil posisjoner som kveler svensk fotball, skrev spissen på Twitter.

President Karl-Erik Nilsson er fortsatt opprørt over Zlatans uttalelser om Andersson etter Kulusevski-vrakingen.

– Jeg kjenner Janne og hans vurderinger godt. Når vi får den type anklager føles det jævla urettferdig.

SINT SJEF: Karl-Erik Nilsson deler ut gullmedaljene til IFK Göteborg etter cupfinalen i sommer. Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Han skal ha gullballen

Expressen intervjuet tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig om muligheten for et Zlatan-comeback. Forsvareren sa at han ikke trodde det kom til å skje, og fikk rett i det. Andersson offentliggjorde den svenske landslagstroppen onsdag forrige uke, og Zlatan var – som ventet – ikke med.

Men Lustig la til at han er full av beundring for det Zlatan har gjort denne sesongen. Lustig mener det ikke er noen tvil om hvem den svenske «Guldbollen», prisen til Sveriges beste fotballspiller, skal gå til i år.

– Det har vært et år uten landslagsfotball, bortsett fra et par kamper. Men bare se hva han har gjort i Milan. Han har tatt Milan fra et midt på tabellen-lag til et topplag. Han er deres desidert beste spiller, så ja, han skal ha gullballen.

Dersom 39-åringen vinner, blir det hans 12. «Guldbollen». Han vant den for første gang i 2005, og sist i 2016.

PS! Zlatan Ibrahimovic har spilt 116 kamper for det svenske landslaget. Han er Sveriges suverent mestscorende spiller med sine 62 mål.