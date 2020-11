Helstrup friskmeldt - klar til kveldens kamp

Tromsøgutten Bryan (17) startet i cupfinale - endte i dramatisk nedtur

Bryan Fiabema Foto: Chelsea

Bryan Fiabema (17) spilte mandag kveld fra start i FA-cupfinalen for Chelseas U18-lag. På andre siden ventet Manchester City. Og det ble jevnspilt.

Med bare seks minutter igjen avgjorde City til 3-2-seier, i oppgjøret der Fiabema gikk målløs av banen da han ble byttet ut i det 61. minutt.

For Kroken-gutten Fiabema, som ble solgt fra TIL i vinter, var kampen et høydepunkt så langt i karrieren. En mulig A-lagsdebut trenger heller ikke være så langt unna, noe du kan lese mer om her.