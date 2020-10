Graham Hansen briljerte da Barcelona lekte med Real Betis

Caroline Graham Hansen scoret én gang og supplerte med en målgivende pasning da Barcelona fortsatte seiersrekken i spansk fotball med 5-0-seier over Real Betis.

Caroline Graham Hansen spilte en god kamp. Foto: Berit Roald

Graham Hansen var kampens forgrunnsfigurer og høstet lovord i sosiale medier etter at å ha vært et kontant uromoment for Betis-forsvaret i lørdagens kamp.

Den norske landslagsprofilen fikk registrert målpoeng da gjestene gjorde 4-0 og 5-0 mot slutten av kampen.

Ti minutter før slutt fyrte Graham Hansen av et hardt og godt skudd som ga 4-0-ledelse for gjestene. Hos enkelte er scoringen registrert som et selvmål av Betis-spiller Jenna McCormick, mens andre krediterer Barcelonas norske stjerne for fulltrefferen. Barcelona tilskriver selv Graham Hansen scoringen.

Åtte minutter deretter slo Graham Hansen den målgivende pasningen da Jennifer Hermoso Fuentes fastsatte sluttresultatet til 5-0.

Tidligere i kampen hadde Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey og Asisat Oshoala sørget for bortelagets tre første scoringer.

Caroline Graham Hansen, som tidligere denne uken bidro til at Norge er kvalifisert for EM-sluttspillet i 2022, spilte hele lørdagens kamp for Barcelona.