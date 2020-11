Wingo har stemt via post fra Molde: – Jeg vet Trump vil prøve å undergrave mange av disse stemmene

Molde-spiller Henry Wingo lar seg bekymre over det som skjer i hjemlandet. Nå håper han at Joe Biden kan snu kursen USA har tatt de siste fire årene.

Henry Wingo er svært engasjert i amerikansk politikk. Her i samtale med Romsdals Budstikke etter tirsdagens trening. Bjrøn Brunvoll

3. nov. 2020 19:45 Sist oppdatert 11 minutter siden

Av Daniel Nerli Gussiås

I natt skal USA bestemme hvem som blir tatt i ed som landets president 20. januar neste år. Men valgets spesielle omstendigheter med pandemien og et høyt antall stemmer via post, gjør at vi sannsynligvis må vente i flere dager med å få det endelige svaret.