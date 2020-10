Aron Dønnum forlenget med Vålerenga

Aron Dønnum har forlenget kontrakten med eliteserieklubben Vålerenga til 2024. – Jeg vil at Vålerenga skal sitte igjen med noe om jeg blir solgt, sier han.

Vålerengas Aron Dønnum har skrevet under på en ny kontrakt som strekker seg til 2024. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Nå nettopp

I begynnelsen av september gikk en overgang til italienske Lecce i vasken. 22 år gamle Dønnums opprinnelige kontrakt med Oslo-klubben varte ut 2021. Nå er den forlenget til juli 2024.

– Det er en veldig viktig signering for oss, og det at han skriver under på en så lang kontrakt viser Arons kjærlighet til Vålerenga, sier Dag-Eilev Fagermo til Vålerengas nettsted.

– Det føles veldig bra, Vålerenga er klubben i mitt hjerte. Jeg har vært åpen om at hvis det rette tilbudet kom, så var det noe jeg ønsket. Men når det ikke skjedde, vil jeg at Vålerenga skal sitte igjen med noe om jeg blir solgt, sier han.

Dønnum har spilt 20 kamper i Eliteserien for VIF denne sesongen. Han står med fire mål og fire målgivende pasninger.