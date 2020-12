10 år skiller disse nysignerte TIL-profilene: Én går opp i lønn, den andre går ned

Magnus Andersen (34) kan passere flere TIL-legender på adelskalenderen med sin nye avtale. Jostein Gundersen (24) på sin side drømmer fortsatt om en karriere på høyere nivå enn i Tromsø.

NYE KONTRAKTER: Jostein Gundersen (t.v.) tar et godt tak om «legenden» Magnus Andersen. Begge to signerte nye TIL-avtaler fredag. Ronald Johansen

4. des. 2020 13:26 Sist oppdatert nå nettopp

Magnus Andersen (34) signerte fredag en ny ettårskontrakt med TIL, mens 10 år yngre Jostein Gundersen (24) skrev en 2,5 årskontrakt til sommeren 2023.

Det betyr at to bærebjelker er med videre. Andersen står i skrivende stund med 301 kamper for TILs A-lag og vil neste år kunne passere Hans Åge Yndestad (302), Arne «Pøsen» Andreassen (307), Tor Pedersen (309), Lars Espejord (309) og Thomas Hafstad (314) på adelskalenderen og dermed bli spilleren i historien med fjerde flest kamper. Miika Koppinen (337) blir fort vanskelig å passere for Andersen, med mindre det blir mer enn det ene året i klubben.