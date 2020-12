Sa nei sist Solbakken ringte. Nå har han fått nytt tilbud

Leif Arne Lystad har jobbet med Drillo, Semb, Hareide, Høgmo og Lagerbäck. Manuellterapeuten fortsetter på landslaget under Ståle Solbakken.

Her hilser Leif Arne Lystad på Ståle Solbakken da FCK-treneren lånte bort treningsanlegget til MFK før cupfinalen mot Rosenborg i 2013. ERIK BIRKELAND

Nå nettopp

– Jeg fikk en forespørsel fra Ståle om jeg vil være med videre. Den vurderinga hadde jeg allerede gjort da vi skjønte at det kunne komme et skifte av landslagssjef, så jeg svarte ja med en gang. Jeg var med på de to forrige sluttspillene med Norge, og har et mål om å oppleve minst ett mesterskap til før jeg blir for gammel. Det hadde vært artig, sier Lystad.