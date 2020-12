Daniel Aase blir Fædrelandsvennens fotballekspert

Han la nettopp fotballskoene på hylla. Nå skal Daniel Aase analysere Start og sørlandsfotballen på fast basis for Fædrelandsvennen.

21. des. 2020 10:05 Sist oppdatert 40 minutter siden

– Det er veldig gøy! Jeg tenker at Fevennen og Start er to ting som har vært meg nær, og det å få kombinere de to tingene er en stor utfordring som jeg gleder meg til, sier Daniel Aase.

Nylig spilte han sin siste kamp i karrieren da Jerv reddet plassen i siste serierunde mot Stjørdals Blink. Etter en innholdsrik karriere i Vindbjart, Start og Jerv skal teknikkeren over i det sivile liv.

Men han skal fortsette å følge fotballen tett som Fædrelandsvennens fotballekspert på fast basis. En rolle han også hadde under serieavslutningen i fjor.

– Som tidligere Start-spiller og en som har vokst opp med å følge klubben, så ser jeg på dette som et ærefullt oppdrag. Jeg håper å kunne formidle det jeg mener på en god måte, og være med på å skape blest og engasjement rundt fotballen på Sørlandet, sier Aase.

– Det viktigste for min del er å være meg selv og ikke prøve å være som alle andre. Jeg må se fotballen slik jeg ser den og ser Start. Så håper jeg at det fenger, sier 31-åringen.

Allerede under den avgjørende serieavslutningen tirsdag vil Aase sitte i vårt studio som skal følge kampen direkte.

– Daniel har en sjelden kombinasjon av formidlingsevne og fotballforståelse. Hans analytiske tilnærming til spillet er noe våre lesere vil få stor glede av. Legg til at han de siste ti årene har vært en av de største profilene i Sørlandsfotballen og kjenner en rekke klubber inngående, så skjønner man at dette må bli bra for alle parter, sier sportsleder Pål W. Jørgensen i Fædrelandsvennen.

– Så er det ikke til å stikke under stol at han også vil være en solid tilvekst til vårt bedriftslag i fotball, avslutter han.