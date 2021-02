Sørloth matchvinner på overtid i dramatisk snuoperasjon: – Pur glede

(RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach 3–2) To og et halvt minutt på overtid steg Alexander Sørloth (25) til værs og fullbyrdet en vanvittig snuoperasjon fra RB Leipzig. To av hans tre scoringer for klubben har vært av det kampavgjørende slaget.

Julian Nagelsmann og RB Leipzig lå under 0–2 til pause. I pausen gjorde han én endring: Alexander Sørloth inn. Så startet opphentingen.

– Vi bestemte oss for at vi skulle true, få ballen inn foran mål og legge første omgang bak oss, sier Sørloth etter kampen.

Etter redusering fra Christopher Nkunku, og utligning fra danske Yussuf Poulsen, ble Sørloth matchvinner på overtid.

– Pur glede. Målet kom så sent at jeg var sikker på at vi skulle vinne. Når man kommer inn i pausen ønsker man alltid å utgjøre en forskjell, oppsummerer Alexander Sørloth til ESPN etter kampen.

– Han har spilt bedre de siste ukene. Han gjør en meget god kamp utover og målet. Han leverer en solid innsats defensivt og har to-tre gode innlegg. Han viser også han har god fart og fysikk når han spiller på kanten, sier RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann på pressekonferansen etter kampen – og slår fast:

– Han hadde en meget sterk innflytelse i dag.

– Det er nøyaktig slikt man vil se etter å ha havnet bakpå. Vi viste frem en reaksjon, snudde kampen og vant fortjent til slutt, sier Poulsen til Sky etter kampen.

Drøye to og et halvt minutt på overtid, etter et innlegg fra Nkunku, steg nordmannen til værs, knuste Valentino Lazaro i lufta og stanget ballen ned i gresset og i mål. Borussia Mönchengladbach-spillerne var rasende ettersom de mente scoringen burde blitt avblåst for en dytt i ryggen på Lazaro, men målet ble stående etter en to minutter lang VAR-sjekk.

Tidligere i omgangen fikk faktisk Sørloth en scoring annullert for en hands. Det ble uansett en strålende dag på jobben for den norske innbytteren. Dette var hans andre scoring i Bundesliga siden overgangen fra tyrkisk fotball i fjor sommer. Begge ligamålene har han scoret som innbytter.

Det var hans tredje scoring totalt for klubben. I fjor høst ble han matchvinner mot tyrkiske Istanbul Basaksehir i Champions League:

Nordmannen startet nok en gang på benken, og fra benken fikk han se sitt lag slite noe voldsomt i 1. omgang. Allerede etter 20 minutters spill var Borussia Mönchengladbach oppe i en 2–0-ledelse, takket være scoringer fra Jonas Hofmann og Marcus Thuram.

Men i den andre omgangen kviknet RB Leipzig til, og Christopher Nkunku utlignet etter målgivende pasning fra nettopp Sørloth, før Yussuf Poulsen utlignet med et strålende langskudd ned i hjørnet.

Til slutt ble altså Sørloth matchvinner for andre gang i sin RB Leipzig-karriere, og scoringen gjør nok mye for nordmannens selvtillit. Timingen er også god, for det er bare noen små uker igjen til Ståle Solbakken skal presentere sin første tropp som Norges nye landslagstrener.

AVGJØRELSEN: Her stanger Alexander Sørloth inn seiersmålet for RB Leipzig. Foto: ANNEGRET HILSE / X06848

Scoringen var også svært viktig for RB Leipzig, som fortsatt kjemper i toppen av Bundesliga. Bayern München rundspilte og knuste Köln med 5–1 tidligere lørdag, men ettersom RB Leipzig vant, er avstanden mellom de to topplagene fortsatt bare to poeng.

Ned til tabelltreer Wolfsburg er det syv poeng, så Bayern München og RB Leipzig har fått seg en luke i toppen av Bundesliga-tabellen.