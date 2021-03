Brann gikk glipp av millionbeløp da han dro. Nå har 19-åringen fra Bergen debutert i tysk Bundesliga.

Jeg tror ikke Mikail hadde forsvunnet fra Brann med det regimet som er nå, sier spillerens agent Stig Lillejord.

Mikail Maden er en av relativt få nordmenn som har fått æren av å spille i tysk Bundesliga. Han fikk aldri spille for Branns A-lag. Foto: Odd Mehus

13. mars 2021 17:22 Sist oppdatert nå nettopp

WOLFSBURG – SCHALKE 5–0

Schalke er håpløst fortapt og rykker etter alt å dømme ned, men sett med bergenske øyne var det en lykkelig dag på Volkswagen Arena lørdag.

For i det 85. minutt ble Mikail Maden byttet inn for Schalke 04. 19-åringen kommer fra Drotningsvik og er oppfostret i Brann-systemet, men reiste til Schalke i fjor.

Nå har han endelig fått debuten i tysk Bundesliga.

Og det for en av gigantene i europeisk fotball.

– Det er veldig stort og kjekt. Og en anerkjennelse av at han ligger langt fremme i forhold til de andre unge i Schalke, sier Ballspark-ekspert Erik Huseklepp.

Agent Stig Lillejord og Mikail Maden var fornøyde da overgangen til Schalke 04 var et faktum i fjor. Foto: Privat

Fakta Mikail Maden Født: 17. januar 2002 Kommer fra: Drotningsvik i Bergen Posisjon: Midtbanespiller Fotballhistorie: Spilte ungdomsfotball i Brann fra 2014–19. Signerte for Schalke 04 i februar 2020. Debuterte for Schalkes A-lag 13. mars 2021. Landskamper: 19 aldersbestemte landskamper for Norge. Kan spille både for Tyrkia og Norge på A-landslagsnivå. Vis mer

– Kontinental i snittet

BT-kommentator Anders Pamer er nabo med Maden i Drotningsvik. I fjor omtalte han Maden som et av de største talentene i Brann, og en midtbanespiller med kontinentalt snitt.

– Dette viser at Schalke vurderer ham som en mann for fremtiden når de skal bygge seg opp i 2. Bundesliga, sier Pamer om debuten.

Maden kom inn på et vanskelig tidspunkt i kampen da Schalke allerede lå under 5–0. Det var ikke lett for ham i få gjort noe særlig. Men de første bundesligaminuttene er likevel et faktum for unggutten.

– Han kommer kanskje til å få flere sjanser før sesongen er over. Han har en mulighet til å gjøre seg aktuell for et lag som kommer til å jage opprykk neste sesong, sier Huseklepp.

Madens agent er Stig Lillejord. Han forteller at 19-åringen tok et tøft valg da han reiste til Tyskland for et år siden, og at det ikke har vært helt enkelt å bo i utlandet under pandemien.

– Det at han kom inn nå er en anerkjennelse for jobben som er gjort. Nå gjelder det bare å fortsette å jobbe steinhardt, sier Lillejord.

Stig Lillejord tror ikke Mikail Maden hadde forsvunnet fra Brann med dagens trenerteam. Foto: Alice Bratshaug

Gikk glipp av 1,8 millioner kroner

Det var ikke uten dramatikk da Maden forlot Brann i februar i fjor og reiste til Gelsenkirchen for å signere for Schalke 04.

Maden, som var oppvokst i Branns ungdomssystem, reiste fra Bergen uten at Brann fikk en krone for ham. Årsaken var at spillerens kontrakt gikk ut etter 2019-sesongen, og Brann hadde ikke kjennskap til at de måtte tilby ham ny kontrakt senest to måneder før kontraktens utløp.

I alle fall dersom de skulle være i posisjon til å kreve utdanningskompensasjon for Maden om han signerte for en annen klubb i stedet.

Et slikt kontraktstilbud kom aldri fra Brann, og klubben gikk dermed glipp av 1,8 millioner kroner da han signerte for Schalke.

Branns daværende sportssjef Rune Soltvedt la seg flat for tabben som ble gjort.

– Det var en tidsfrist vi ikke var obs. på. Hadde vi vært klare på dette, så hadde vi gjort noe med det. Det er bare å ta selvkritikk, sa Soltvedt som senere måtte forklare seg for styret etter milliontabben.

Soltvedt skrev også et leserinnlegg der han hevdet at han kunne reglene, men glapp på tidsfristen.

– Ville ikke forsvunnet nå

– For Brann er dette omtrent like mye en fjær i hatten for godt utviklingsarbeid som det er en påminnelse om den gedigne tabben det var å ikke gi ham ny kontrakt, slik at Norges ferskeste Bundesliga-spiller kunne gå gratis, sier Pamer.

Lillejord påpeker at Maden ikke bare er et stort talent nå, men at han også var det da han var i Brann.

– Det er ingen tvil om at mange talenter har forsvunnet ut Stadion-porten og ikke fått muligheten i Brann. Mikail er en av dem, sier Lillejord, og legger til:

– Jeg tror ikke Mikail hadde forsvunnet fra Brann med det regimet som er nå. De ville nok sett kvalitetene hans, sier agenten.