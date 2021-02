Her er ti grunner til at dette er tidenes Molde-prestasjon

Molde Fotballklubbs historiske triumf mot Hoffenheim ble utført mot absolutt alle odds, mener Romsdals Budstikkes sportsleder Trond Hustad.

Eirik Ulland Andersen ble den store helten ute på banen med tre scoringer på to kamper mot Hoffenheim. Foto: Uwe Anspach / dpa Pool

27. feb. 2021 09:56 Sist oppdatert nå nettopp

KOMMENTAR

MFK har prestert mange store bragder i europeiske turneringer de siste 22 årene. For noen vil mirakelet på Mallorca i 1999 alltid stå igjen som det største øyeblikket. Det beste argumentet er selvsagt at dette er den eneste gangen i historien klubben kvalifiserte seg for det aller gjeveste selskapet i Champions League.