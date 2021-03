Venstreback var på veg til AaFK. Nå er han trolig tapt.

I går fikk Bodø/Glimt et bud akspetert på Vegard Kongsro. Alt tyder på at han er tapt for AaFK.

Vegard Kongsro, her i duell mot Tromsøs Eric Kitolano, ender trolig opp i Bodø/Glimt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB

4. mars 2021 13:07 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag fikk AaFK et bud akseptert på Ull/Kisa-spiller Vegard Kongsro (22), som betyr at de fikk mulighet til å snakke med venstrebacken om de personlige betingelsene. Det meste tydet på at det ble en overgang til AaFK, men onsdag kveld meldte Bodø/Glimt seg på. Det var Telemarksavisa som skrev om det først.

Budet skal, ifølge avisa, ligge på litt i overkant av én million kroner. I Bodø/Glimt vil Kongsro stå bak Fredrik Bjørkan i køa på venstreback, men Bjørkan kan bli solgt fra fjorårets seriemester til sommeren. Dermed tyder alt på at Kongsro er tapt for AaFK, som nå må jakte videre på en ny venstreback.