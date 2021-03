I fjor ville AaFK-profilen forlate klubben. Dette sier han om situasjonen nå.

Simen Bolkan Nordli (21) mener han må ta mer ansvar på og utenfor banen denne sesongen.

Simen Bolkan Nordli mener han bør ta mer ansvar og være en lederskikkelse i spillergruppa i år. Foto: Carina Johansen/NTB

Simen Bolkan Nordli ble i sin første sesong i AaFK den spillerens som fikk mest spilletid i eliteserien. Han ble også kåret til årets spiller i Sunnmørsposten. Etter forrige sesong la ikke 21-åringen skjul på at han ikke var så fristet av å spille i 1. divisjon igjen.

– Det er ingen som vil gå ned et nivå når de har spilt der før og tatt et steg opp. Jeg har scoret 20 mål i 1. divisjon som 18 – og 19-åring, og føler at jeg hører hjemme i eliteserien. Samtidig har ikke jeg og laget prestert slik at vi fortjener å spille der neste år, men vi får se hva som skjer framover, sa han.