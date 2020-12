«Han er kanskje ikke et geni, men heller ikke hjelpeløs»

OM FOTBALL: I januar var det bekmørkt. I desember ser fremtiden lysende ut. Nå er Ole Gunnar Solskjærs Manchester United en seriøs tittelkandidat.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær var fornøyd med Edinson Cavani og Nemanja Matic etter 1–0-seieren over Wolverhampton tirsdag kveld. Foto: LAURENCE GRIFFITHS, REUTERS

Manchester United-Wolverhampton 1–0

Det er blitt sagt og skrevet mye om nordmannen etter drøye to år som sjef for en av verdens største fotballklubber.

Solskjær er kanskje ikke et geni, men han er heller ikke så hjelpeløs som mange kritikere har uttrykt i takt med Manchester-klubbens svært svingende prestasjoner.

Sannheten er trolig et sted i midten, selv om den påstanden passer dårlig i fotballens svart-hvite verden.

Der Solskjær og United ble buet ut etter et tap hjemme på Old Trafford mot Burnley i januar, forlater de 2020 som tabelltoer etter syv seire og to uavgjort på de ni siste Premier League-kampene.

Etter å ha gravd frem en overtidsseier hjemme mot Wolverhampton på Old Trafford tirsdag kveld, ville det vært dumt å ikke nevne Manchester United som en seriøs utfordrer til seriegullet.

To poeng skiller Liverpool og Manchester United etter 15 kamper. Om to og en halv uke møtes de på Anfield.

Klopp vs. Solskjær

Jürgen Klopp i tittelduell mot Ole Gunnar Solskjær?

De fleste ville skrattet over den setningen i starten av 2020.

Det var mens Klopp vant absolutt alle kampene med sitt Liverpool-lag.

Og det var før Solskjær hentet Bruno Fernandes, portugiseren med utrolige 43 målpoeng på 45 kamper.

Nordmøringen har hatt sine tunge perioder også etter det. Opptil flere ganger er det blitt rapportert at jobben er i fare. Men han har overlevd krisene i 2020, akkurat som han gjorde det i 2019.

Nå ser det ut til at han blir værende på Old Trafford en god stund til. Jobben er i hvert fall ikke i umiddelbar fare.

Supportere, klubbledelse og eiere har ønsket å se progresjon. Minus en trå start på Premier League-sesongen og en vond avskjed i Champions League, har Solskjær levert til godkjent og vel så det.

I 2020 har nordmannen ledet United i 56 kamper i alle turneringer. Det har gitt 34 seire, 10 uavgjort og 12 tap. Solskjær har vunnet 61 prosent av kampene i år, det samme som genierklærte Klopp.

I 2020 har Solskjær og United et poengsnitt på 1,97 i Premier League-kampene. Det er det høyeste snittet siden 2013, året da Alex Ferguson overlot managerjobben til David Moyes.

Manchester United virker mye mer robuste i desember 2020 enn i januar 2020. De er mentalt sterkere, noe overtidseieren i slitekampen mot Wolverhampton var et bevis på. Det var slik Alex Ferguson vant da han regjerte på Old Trafford.

Men den viktigste brikken er Bruno Fernandes, som ser løsninger ingen andre ser, og som selvfølgelig leverte bakromspasningen i forkant av Marcus Rashfords 1–0-mål tre minutter på overtid tirsdag kveld.

Bruno Fernandes har vært Manchester Uniteds viktigste spiller etter at han kom til klubben i slutten av januar. Foto: MARTIN RICKETT, REUTERS

Den uvisse sesongen

Det var ingen vakker forestilling, men det ga tre poeng og satte United i en posisjon de ikke har vært i på lenge.

Det er som regel slike seire som smaker best.

Manchester United går nå inn i det nye året som tabelltoer og betydelig optimisme.

Det betyr nødvendigvis ikke at de er der ved sesongslutt. Men de kan være der.

Det er bare spilt 15 serierunder, det gjenstår 24, og allerede nå ser vi spillere med slitne føtter etter et ekstremt tett kampprogram.

Det gir stor slitasje, det kan gi skader, og det kan gi uventede resultater. Det har vi sett nok av eksempler på det rare siste halvåret.

Men ikke minst: Ingen vet hvordan resten av sesongen blir seende ut på grunn av koronapandemien. Det snakkes om en pause på to uker i Premier League på grunn av smittesituasjonen.

Det igjen vil bety et enda tettere kampprogram fordi sesongen skal være over når EM-sluttspillet starter i starten av juni.

Dette tenker nok Solskjær en hel del på. Men det er lite han kan gjøre med pandemien, bortsett fra å forberede sine spillere på best mulig inntil den neste kampen de vet at de skal spille.

Det er Aston Villa hjemme på Old Trafford første nyttårsdag. Så er det FA-cupkamp mot Watford. 17. januar venter regjerende mester Liverpool på Anfield.

Da får vi se hvor solid Solskjærs mer og mer lovende byggverk virkelig er.

I denne bransjen vet vi aldri, bortsett fra at det kan snu veldig fort. Noe Solskjær vet alt om. Det skal ikke mer enn to-tre svake kamper til, så er kritikerne på banen igjen.

Here we go again!