Soucek spolerte nyttårsfesten for Everton

(Everton – West Ham 0–1) Med årets første Premier League-mål senket formspiller Tomas Soucek Everton. Carlo Ancelottis menn kastet bort muligheten til å klatre helt opp i ryggen på byrival og ligaleder, Liverpool.

VINGESPENN: Tomas Soucek flyr høyt om dagen. Tsjekkeren satte sitt femte for sesongen mot Everton. Foto: PETER BYRNE / POOL

1. jan. 2021 20:23 Sist oppdatert nå nettopp

Det kunne virke som om Everton og West Ham hadde brukt opp alt fyrverkeriet nyttårsaften, for det skulle ta en halvtime før den første brukbare sjansen kom. Et kraftfullt forsøk fra Aaron Cresswell gikk uansett til side for mål, og man måtte vente enda en stund på kampens første skudd på mål.

David Moyes var Everton-manager i elleve år, men ble likevel bedt om å bekrefte egen identitet på vei inn på Goodison Park. En trøblete inngang til kampen fortsatte da Lukasz Fabianski måtte gi seg under oppvarmingen med en skade. Inn kom Darren Randolph, som sto for kveldens første redning da han slo Bernards skudd til corner ett minutt før pause.

Det var vått krutt også etter sidebytte. West Ham er Evertons favorittmotstander i Premier League. London-klubben er laget blåtrøyene har slått flest ganger (26) og scoret flest mål mot (86), men denne gangen uteble magien.

I stedet var det gjestene som straffet Everton fem minutter før full tid. Tomás Soucek har spilt samtlige minutter i Premier League denne sesongen, og vært instrumental for West Ham. Med sitt femte mål for sesongen sikret han tre poeng. Et skudd fra Cresswell fikk en styring via Yerry Mina og der dukket tsjekkeren opp.

– Det er en stor seier for oss. En fin start på året. Dette var viktig, og forhåpentligvis kan vi fortsette i samme spor, sier han til BBC etter kampen.

Everton kunne klatre opp ett poeng bak Liverpool, men klarte ikke å utnytte den muligheten. West Ham er nummer ti på tabellen etter fredagens seier. Neste gang huskes nok Moyes, som tok sin første seier på Goodison Park siden han forlot klubben i 2013.

Flere Premier League-spillere har blitt smittet av corona den siste tiden. Før kampen bekreftet David Moyes at Ryan Fredericks, som ikke var i troppen, er én av dem. Premier League har slått tilbake mot rapporter som hevder at ligaen vurderer en spillepause for å få bukt med viruset, og uttalt at de fremdeles har tiltro til egne smittevernprotokoller.