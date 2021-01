Start-spiller på vei til Viking

Viking har fått akseptert bud på Kevin Kabran (27).

8 minutter siden

SR-BANK ARENA: Viking ligger ikke på latsiden når det gjelder forsterkninger til kommene sesong. Fra før er det kjent at klubben har lagt inn bud på FKH-spilleren Niklas Sandberg.

Aftenbladet har fått bekreftet at Viking fikk akseptert et bud på Start-spilleren Kevin Kabran for to dager siden, en nyhet også Nettavisen omtalte tidligere torsdag. Kabran har også blitt linket til både Vålerenga og Kristiansund som jakter kantspiller.