TIL-duo ferdig: – Jeg vil se tilbake på tiden min i klubben med stolthet

Lars-Gunnar Johnsen (29) og Steffen Skogvang Pedersen (27) kom begge hjem til Tromsø i høst, men ingen av de tilbys ny avtale.

FÅR IKKE NY AVTALE: Lars-Gunnar Johnsen (t.v.) og Steffen Skogvang Pedersen. Rune Robertsen / Scanpix

23. des. 2020 14:50 Sist oppdatert nå nettopp

Gaute Helstrup tok med seg både Lars-Gunnar Johnsen og Steffen Skogvang Pedersen fra TUIL til HamKam, da han tok over 1.-divisjonsklubben foran 2019-sesongen.

I høst valgte han å hente begge to hjem til Tromsø foran høstsesongen på avtaler ut året, men nå er det klart at ingen av de to fortsetter karrieren i TIL.