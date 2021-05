Bakenga ber toppspillerne stå opp for bredden: – Unnskyldningen holder ikke

SKIEN (VG) Odd-spiller Mushaga Bakenga (28) mener at toppspillerne må stille opp for breddefotballen og deres kamp for å bli gjenåpnet.

KUMMERLIG: Slik foregikk Odds pauseprat mot Stabæk sist uke. Elitespillerne må også ofre for å spille. Mushaga Bakenga nummer to fra venstre bak. Foto: Bjørn S. Delebekk

24 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Sist uke sa regjeringen igjen nei til åpning av breddefotballen for spillere over 20 år. Flere har tatt til orde for sivil ulydighet.

– Vi i toppfotballen må vise at vi står sammen med dem, sier Mushaga Bakenga, men han snakker ikke om ulovlige virkemidler.

– Men jeg skjønner fortvilelsen i breddefotballen nå. Det er sykt om de må vente helt til september, mener Odd-angriperen.

– Hva bør gjøres?

– Vi må gå sammen for å prate og finne en eventuell protokoll. Jeg kunne ha snakket i dagevis med eksempler på at den en-meter-unnskyldningen ikke holder mål, svarer Mushaga Bakenga.

Les også Vikings «innkaster» satte ut Lillestrøm-forsvaret: – Ikke alltid pent å se på

Han mener altså protester ikke er løsningen.

– Beste måten er å innlede en prat som fører til løsning som gir mening – istedenfor at regjeringen bare avviser breddefotballen når forskning og tall viser at fotball er noe av den tryggeste idretten sett med coronaøyne. Vi må se til Danmark og lære av det de gjør. Såpass ydmyke klarer til og med vår regjering å være at vi kan lære av dem som har kommet lengre enn oss, mener Bakenga.

BLIKK FOR SPILLET: Mushaga Bakenga i kampen mot Stabæk sist uke. Foto: Lise Åserud

Han mener at regjeringen har kommet med løfter, men at det virker som breddeidretten ikke blir sett - men bare skjøvet bak i køen.

– Forskningen viser jo at det er forsvarlig å spille fotball. Jeg vet at de som glad i fotball og å være sammen, savner det veldig. Jeg snakker mye med folk i breddefotballen.

– De klarer seg godt uten garderober. Jeg tror - og vet - at de er villige til å ofre mye for å komme i gang nå.

– Hvorfor tar du dette initiativet?

– Jeg synes tiden er inne for å sette lys på saken. Jeg synes breddefotballen fortjener det.

NFF-direktør Alf Hansen sa dette i en pressemelding sist uke:

– Dette er veldig skuffende og helt urimelig. Vi har lagt ned en formidabel jobb med å organisere trygge rammer i klubbene.

– Olsvik-rapporten viste at det er svært liten smittefare. Det er særdeles skuffende at vi ikke har fått noe faglig tilbakemelding på innholdet i rapporten.

Kulturminister Abid Raja sa dette til VG:

– Hele breddefamilien har fått det for seg at kulturministeren sitter på et kontor og bestemmer hvordan reglene skal være. Sånn er det jo ikke.

– Jeg skulle gjerne sett at vi fikk andre råd fra FHI og Helsedirektoratet. De rådene vi har fått nå er at vi øker antallet som kan møtes og trene sammen, men at vi ikke lemper på en-meterskravet nå.

Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen støtter Bakenga:

– Vi må bruke de kanalene vi kan. Jeg tror ikke idretten er det store problemet. Når det lov å gå ut og spise og ta seg en øl, så må det være mulig å rusle en tur på løkka og spille fotball også.

Mushaga Bakengas trener i Odd, Jan Frode Nornes, sier det slik:

– Jeg håper breddefotballen åpner snart, den er viktig for norsk fotball. Toppklubben er ingenting uten bredden. Jeg håper jeg på en snarlig løsning.

Sarpsborg-trener Mikael Stahre støtter også Bakenga:

– For meg som idrettsleder er det ekstremt viktig at breddeidretten kan komme i gang. Når det er mulig å gjøre mange ting, som å gå på restaurant, så er det naturlig at det også åpnes for breddefotballen.