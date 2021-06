Gareth Bale til VG: – Ingen vet hvem jeg er

LONDON (VG) På papiret er han en av klubbhistoriens mest meritterte spillere. I realiteten er Gareth Bale (31) utskjelt av medier og fans i Real Madrid. Han tror det er fordi han ikke er helt som andre superstjerner.

BALES: Gareth Bale har stått frem som nøkkelspilleren hele Wales forventer at han skal være, med to målgivende pasninger i seieren over Tyrkia som sendte dem videre til åttedelsfinale i EM. Foto: Darko Vojinovic / AP Pool

Det er syv år siden Gareth Bale ble tidenes dyreste fotballspiller da Real Madrid kjøpte ham fra Tottenham.

Siden har han vunnet Champions League fire ganger. I 2018-finalen mot Liverpool kom han inn fra benken og scoret to mål, inkludert et sensasjonelt brassespark:

Han har vunnet to ligagull. I 2014 avgjorde han den spanske cupfinalen med en mytisk scoring der han tok med Barcelonas Marc Bartra på en løpetur for historiebøkene.

Fasiten i Real Madrid: 105 mål og 68 målgivende pasninger.

En ekte klubblegende, med andre ord?

Tro om igjen. Det er i hvert fall ikke slik han portretteres i spanske medier. For idet det gjenstår ett år av kontrakten hans i Madrid, etter et år på utlån i Tottenham, huskes han kanskje best for alt det andre.

For 24 ulike skader, ifølge Transfermarkt, som førte til at det føltes som han var like ofte utilgjengelig som tilgjengelig.

For den store kjærligheten han har til golf, en lidenskapelig hobby som har påført ham noen krasse overskrifter – blant annet den gangen han poserte med et walisisk flagg og påskriften «Wales. Golf. Madrid. I den rekkefølgen.»

For feidene med Zinédine Zidane, som i 2019 hisset på seg spillerens agent ved å si at Bale kom til å forlate klubben innen 24 eller 48 timer. «Han er en skam og viser ingen respekt», smalt det i retur fra agent Jonathan Barnett. Det ble ingen overgang.

For spillestilen, som ikke smeltet spanske fotballhjerter: «Bale vet ikke hvordan man spiller fotball. Han vet bare hvordan man løper», skrev den respekterte journalisten Santiago Segurola i storavisen Marca tidlig i Bales karriere i Madrid.

For buingen fra publikum på Santiago Bernabéu: I 2015, i 2017 og i 2019. VG var til stede da han ble byttet inn mot Martin Ødegaards Real Sociedad i november for to år siden. Scenene var surrealistiske:

Og for at han ikke snakker særlig godt spansk. Det kulminerte i en brutal kommentar fra den berømte programlederen Josep Pedrerol, som i programmet «El Chiringuito» uttalte at «hvis noen tilbyr 100 millioner, må Bale bli solgt. Og da må du si «thank you» på engelsk, for han vil ikke forstå det om du sier «gracias».»

Under fredagens digitale pressekonferanse før Wales’ åttedelsfinale mot Danmark i EM fikk Bale spørsmål av VG om hvordan han har blitt fremstilt i mediene de siste årene.

– Hvor stor er forskjellen mellom Gareth Bale i det ekte liv og den som portretteres i mediene? Og hvordan er det å håndtere det?

– Ja, ingen vet hvem jeg er i mediene. Jeg liker å holde det slik. Jeg er sikker på at folk har sine oppfatninger basert på hva de har lest, og hva folk skriver om meg. Men jeg vet hvem jeg er, sier Bale til VG.

– Jeg er åpenbart ikke den personen folk skriver om. Jeg er vel bare en normal person som liker å tulle og le med vennene sine. Så jeg bryr meg egentlig ikke om hva folk tenker om meg, eller hva de skriver. Jeg er den jeg er, og jeg er komfortabel med det, sier superstjernen.

– Hva tror du er den største feiloppfatningen om deg?

– Ærlig talt, så bryr jeg meg ikke. Dette handler ikke om meg. Dette handler om Wales og kampen i morgen. Jeg bryr meg ikke hva folk tror om meg. Det er som det er. Det eneste jeg bryr meg om, er å gjøre mitt beste for Wales. Jeg liker ikke å si så mye mer enn det, sier Bale.

Basert på de som deler hverdag med ham på klubb- og landslaget, ligner han ikke på den omstridte personen som har fått hard medfart i avisspalter og TV-studioer.

– De siste ti årene er det ikke mange som har gjort det han har gjort. Han har scoret hundre mål for Real Madrid. Klassespiller. Fantastisk fyr. Han er en leder i måten han spiller på og tar med seg laget. En av de beste spillerne jeg noensinne har spilt sammen, sier Danmark-spiller og Tottenham-lagkamerat Pierre-Emile Højbjerg.

– Det er en grunn til at han er kaptein. Han er en profesjonell rollemodell. Han passer på seg selv. Han har en familie. Det er det han ønsker å beskytte. Han er i den boblen. Han er den han er. Han er kjempefin i garderoben og har mange venner her, sier Wales-trener Rob Page til VG.

I et intervju med The Times før EM uttalte Bale seg om hvorfor han føler seg misforstått i spansk offentlighet:

– Tingen i Madrid er at de forventer at du skal være en «galáctico». De forventer at du skal gjøre det samme som de har sett andre spillere gjøre. Og jeg var nok ikke lik de fleste av de andre. Jeg likte å holde meg for meg selv, mens mange liker å dra ut og bygge imaget sitt. De drar på røde løpere. Jeg var aldri sånn. Jeg ville spille fotball, deretter dra hjem og være en normal person.

Det at han omtaler Real Madrid-karrieren i fortid, selv om han har et år igjen av kontrakten, kan tolkes som at han er på vei bort for godt. Og prestasjonene hans i EM viser at han har mer på lager:

Men det er ikke bare rykter om et klubbskifte. De siste ukene har det versert rykter om at Bale vurderer å legge opp hele fotballkarrieren etter sommerens EM. Marca er blant mediene som har hevdet dette.

Stjernen har under flere pressekonferanser hatt muligheten til å avfeie det, men svarte isteden slik på spørsmål om han vurderer å legge opp som 31-åring:

– Jeg skal sette meg ned etter EM og bestemme hva jeg vil gjøre. Jeg vil gi alt i EM. Hvis jeg sier noe, kommer det bare til å skape enda mer kaos, så det er ikke noe poeng.

Fredag fikk han spørsmål om han kommer til å spille mot Danmark som om det var hans siste kamp.

– Nei, jeg kommer ikke til å spille som om det var min siste, for jeg vil gå videre til kvartfinalen, svarte Gareth Bale.