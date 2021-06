Innbytterne frelste Italia i dramaoppgjør mot Østerrike

(Italia – Østerrike 2–1, eeo.) Østerrike ga Italia store problemer, men innbytterne Federico Chiesa (23) og Matteo Pessina (24) ordnet de avgjørende målene i første ekstraomgang.

26. juni 2021 23:34 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Nå blir det EM-kvartfinale for Italia, i München mot vinneren av oppgjøret mellom Belgia og Portugal. Men det kladdet lenge for Roberto Mancinis mannskap på Wembley lørdag kveld.

Det måtte ekstraomganger og to innbyttere til for å avgjøre. Fire minutter ut i første ekstraomgang fikk Chiesa først en halvsjanse, men så smalt det.

Kopierte pappa Chiesa

Leonardo Spinazzola fant Chiesa med en pasning inne i feltet. Han så først ut til å miste kontrollen, men leverte «tre touch for evigheten». Han fikk først lirket ballen forbi Konrad Laimer, og med berøring nummer tre banket han til med venstrebeinet. Ballen suste forbi Østerrike-keeper Daniel Bachmann og i nettveggen i det lengste hjørnet.

Det er ganske nøyaktig 25 år siden pappa Enrico Chiesa scoret for Italia i EM da laget tapte 1–2 mot Tsjekkia i gruppespillet. Det italienske laget kom seg ikke videre fra gruppespillet, men årets utgave er fortsatt en av favorittene til å gå hele veien.

Artikkelen oppdateres.

Les også Følelsen som ble en genistrek

FØRTE ARVEN VIDERE: Federico Chiesa jubler etter 1–0-scoringen. Det er 25 år siden faren Enrico Chiesa scoret for Italia mot Tsjekkia i EM-sluttspillet. Foto: Frank Augstein / Pool AP

Men de måtte virkelig kjempe for avansementet. Spinazzola var nest sist på den første scoringen, og fikk æren av å ordne 2–0. Han nølte ikke da han fikk ballen inne i feltet, og plasserte den kontant i det lengste hjørnet.

Da trodde nok de fleste at Østerrike var «finito», men de slo tilbake. Først måtte Gianluigi Donnarumma ut i full strekk på et herlig skudd fra Louis Schaub, og i det 114. minutt var Schaub nest sist før Sasa Kalajdzic headet i nettet fra meget trengt posisjon. En herlig scoring, men nærmere straffesparkkonkurranse kom ikke østerrikerne.

Mancinis mannskap kom til åttedelsfinalen på Wembley uten å ha tapt en kamp siden 0–1 mot Portugal i Nations League i september 2018. Siden da har de asurblå vunnet 25, og spilt fem uavgjorte kamper før åttedelsfinalen i London.

Laget hadde ikke sluppet inn mål siden det ble 1–1 mot Nederland i oktober, og siden da har det blitt 11 strake seirer. I gruppespillet i EM feide de over Tyrkia (3–0), Sveits (3–0) og Wales (1–0).

ANNULLERT: Marko Arnautovic viser seg å være i offside når han header ballen forbi Gianluigi Donnarumma i Italia-målet. Foto: FRANK AUGSTEIN, AFP

Italia dominerte da også i første omgang, og skapte de to eneste skikkelige sjansene. Men i andre omgang begynte Østerrike å yppe seg.

Annullert Arnautovic-«scoring»

Kaptein David Alaba forsøkte seg på et frispark som suste like over, og så trodde Marko Arnautovic og Østerrike trodde de hadde tatt ledelsen i det 65. minutt. Fra kloss hold og spiss vinkel headet Arnautovic forbi Italia-keeper Gianluigi Donnarumma og i nettet via tverrliggeren.

Men da VAR-bildene ble sjekket viste det seg at angriperen var noen centimeter offside på headingen fra Alaba.

I det 74. minutt var det nytt VAR-drama. Italia-innbytter Matteo Pessina traff Laimer med en albue ved bakre stolpe. Men det ble til slutt dømt offside på Laimer.

KJEMPETREFF: Ciro Immobile er centimeter fra å sende Italia opp i ledelsen. Florian Grillitsch (nummer 10) og Marcel Sabitzer er tilskuere. Foto: LAURENCE GRIFFITHS, REUTERS

Immobile med suser i krysset

Italia styrte det meste i første omgang, men uten å få scoring. Nærmest var Nico Barella etter et drøyt kvarter. Bachmann dro frem en redning fra øverste hylle – med foten – på skuddet fra 15 meter.

Men Bachmann kunne bare stå hjelpeløst å se på da Ciro Immobile skjøt noe overraskende fra 25 meter etter en halvtimes spill. Han pisket til med høyrebeinet, og ballen dundret i krysset og ut.

PS! Italia skal møte vinneren av søndagens oppgjør mellom Belgia og Portugal. Kvartfinalen spilles i München førstkommende fredag.