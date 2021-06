Han er Branns førstekeeper etter to år i kulden: – Føler jeg fortjener denne sjansen

To av sesongens heteste Brann-spillere hadde egentlig fått beskjed om å finne noe annet å gjøre.

Eirik Holmen Johansen tar ikke av. – Uansett hvor bra det går for ens egen del, er det viktigste hvordan laget gjør det. Foto: Silje Katrine Robinson

Eirik Holmen Johansens Brann-karriere har ikke vært helt som planlagt. Han ble hentet som førstekeeper, mistet plassen etter tre kamper, fikk beskjed om å finne seg ny klubb, og dro siden på utlån.

Nå, mer enn to år etter at han fikk sjansen i Brann, har han stått de siste kampene. Johansen tror at han nå er i posisjon som Branns førstekeeper.

– Jeg har stått godt gjennom dette og vært profesjonell. Jeg føler jeg fortjener denne sjansen.

Det var ikke gitt at han skulle få spille denne sesongen heller. Det var Håkon Opdal som sto mellom stengene de første kampene. Etter det BT vet, skal Brann ha vært villige til å selge Johansen i vinter.

Eirik Holmen Johansen var utlånt til Kristiansund hele forrige sesong. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Sjansen fikk han først da Opdal ble skadet.

– Det var ikke en situasjon som var spesielt artig, men sånn er fotballen. Det er som regel kort vei ut og kort vei inn. Nå har den vært ganske lang for meg, men det kan hende det ikke hadde tatt to år hvis jeg ikke var utlånt.

Trener Kåre Ingebrigtsen sier Opdal ble valgt mye grunnet rutinen sin. Det er imidlertid ikke sikkert at Holmen går ut når Opdal er helt frisk igjen.

– Da må Håkon spille seg inn og vise at han er bedre enn Holmen.

Holmen Johansen føler at det endelig har løsnet litt for ham.

– Men jeg har mer å gå på. Jeg kommer til å bli bedre med mer kontinuitet og regelmessig spilletid, sier Johansen selv.

To av lagets beste var ikke i planene

I kulden før sesongen var også Ruben Kristiansen. Den rutinerte backen fikk klar beskjed om at han ikke var tiltenkt samme rolle som før. Klubb og trener kom ikke til å stå i veien dersom han ville finne seg en ny klubb.

Fasit etter ti kamper er at Kristiansen har vært Branns nest beste spiller, hvis man legger BTs spillerbørs til grunn. Johansen er også inne blant topp fem.

– Jeg føler jeg har vist at det er noen år til med fotball i meg. Jeg synes det er gøy å spille fotball og jeg har veldig lyst til å bidra for Brann, sier Kristiansen.

Kristiansen er på siste året av kontrakten sin. Det har så langt ikke vært snakk om noen ny avtale.

– Jeg har vist at jeg ønsker å være her, men Brann må tenke på hva som er best for klubben, sier Kristiansen.

Ruben Kristiansen (til v.) sier alt nå handler om å ta poeng. – Ligger du sist på tabellen, nytter det ikke om du er god eller medskyldig. Foto: Silje Katrine Robinson

Dette er suksessoppskriften, mener treneren

Det er verken mirakler eller hemmeligheter bak det Kristiansen og Johansen har gjort, mener treneren. Oppskriften på plass i startelleveren er hardt arbeid over tid.

– Holmen har ikke vært dårlig, bare vært utkonkurrert. Han gjør ikke noe nytt, men har trent ordentlig. Holmen har tatt opp hansken og stått på helt siden han kom tilbake i fjor, sier Kåre Ingebrigtsen.

Ruben Kristiansen har trent godt i mange år, sier Ingebrigtsen. Det gjør at backen er en av de få som tåler påkjenningen av mange kamper og treninger etter hverandre.

– Han fikk beskjed om at han kunne finne seg ny klubb, men valgte å bli her. Han har kommet på trening og gjort ting skikkelig.

Ruben Kristiansen er en sånn spiller som tåler mange kamper. – Det er kontinuitet i laguttak og trening som utvikler lag, sier Ingebrigtsen. Foto: Silje Katrine Robinson

Ingebrigtsen kan ikke si noe om hvorvidt Kristiansen vil bli tilbudt ny kontrakt eller ei.

– Det må vi se på. Det er ikke tvil om at David Wolfe skal spille der. Spørsmålet er når vi får Wolfe til å ha kontinuitet i trening og kamp. Ruben kan være en kjempemann å ha der, så er det litt med sammensetningen.

Dette er planen mot Lillestrøm

Onsdag spiller Brann hjemme mot Lillestrøm. Da kommer med all sannsynlighet Eirik Holmen Johansen og Ruben Kristiansen til å spille.

– Planen vår er å være mer offensive. Vi skal være bestemte i angrepsspillet. De kommer sikkert til å legge seg lave og være farlige på kontringer. Da må vi være nøye med hvor vi tar risiko, sier Ingebrigtsen.

Han mener det begynner å sitte bedre i bakover nå.

– Vi slapp inn femten mål på de første fem kampene. Så har vi sluppet inn seks på de siste fem. Vi har fått mer orden på forsvarsspillet, nå må vi klare å ta flere poeng.

Kristiansen lover en heltent gjeng:

– Nå er kampene så utrolig viktige at vi må gå inn som okser. Nå gjelder det å ta poeng fra lagene rundt oss.