To nye Ronaldo-mål da Portugal kom seg videre fra «dødens gruppe»

(Portugal – Frankrike 2–2) Cristiano Ronaldo (36) scoret to nye mål, begge på straffe, da Portugal endte på tredjeplass i gruppespillet. Nå venter Belgia i åttedelsfinalen.

23. juni 2021 22:59 Sist oppdatert nå nettopp

Ronaldo spilte sin 178. landskamp, og står nå med utrolige 109 mål. Det er like mange som Irans Ali Daei, som lenge har vært tidenes toppscorer i landslagssammenheng. 36-åringen står med 21 scoringer i EM- og VM-sammen heng.

De to målene i Budapest var nok til å knipe poenget regjerende europamester Portugal trengte for å være sikret avansement fra «dødens gruppe» sammen med gruppevinner Frankrike, og toer Tyskland – som slet seg til 2–2 mot tapre Ungarn.

Men så lenge Ungarn ikke vant, så var spilte det ingen rolle om det ble uavgjort eller tap mot Frankrike. Det var noen merkelige scener i sluttminuttene da Portugal-trener Fernando Santos forsøkte å formidle til spillerne sine at de bare kunne kjøre på i håp om å få tre poeng, og dermed få gruppeseieren og lettere motstand.

Men det endte altså 2–2, og Ronaldo & co får tøff motstand i Belgia. Gruppevinner Frankrike møter Sveits, mens Tyskland skal møte England på Wembley.

Det ble et nervedrama hele veien, og «dødens gruppe» ble nettopp det. Både Tyskland og Portugal var i perioder ute av mesterskapet da Ungarn leverte i München. Det hørtes godt på tribunene på Ferenc Puskas stadion i Budapest da Ungarn tok ledelsen to ganger mot Tyskland.

Benzema-dobbel

Tidlig i 2. omgang spilte Pogba herlig igjennom til Benzema, og fra skrått hold inne i feltet feide han ballen i nettet via stolpen. Det ble vinket for offside, men etter VAR-sjekken ble scoringen godkjent og Benzema noterte seg for sitt andre mål for kvelden - hans to første mål etter landslagscomebacket.

Akkurat da var regjerende europamester Portugal ute av mesterskapet. Men det ville ikke Cristiano Ronaldo ha noe av. I det 58. minutt sparket han ballen opp i Jules Koundes arm - som ikke var i en «naturlig stilling» – innenfor 16-meteren.

Ronaldo scoret sikkert fra straffemerket, og ordnet med det sitt 109. landslagsmål – og det 21. i EM- og VM-sammenheng. Dermed er han den mestscorende i de to mesterskapene - Miroslav Klose er nærmest med 19.

Fakta Slik spilles åttedelsfinalene Lørdag 26/6: Wales – Danmark 18.00 (i Amsterdam, Nederland), Italia – Østerrike 21.00 (Wembley i London, England). Søndag 27/6: Nederland – Tsjekkia 18.00 (i Budapest, Ungarn), Belgia – Portugal 21.00 (La Cartuja i Sevilla, Spania). Mandag 28/6: Kroatia – Spania 18.00 (i København, Danmark), Frankrike – Sveits 21.00 (i Bucuresti, Romania). Tirsdag 29/6: England – Tyskland 18.00 (Wembley i London, England), Sverige – Ukraina 21.00 (Hampden Park i Glasgow, Skottland). Vis mer

BENZEMA-DOBBEL: Her setter Karim Benzema inn sin andre scoring og sender Frankrike opp i 2–1-ledelse mot Portugal og Rui Patrício. Foto: Darko Bandic / Pool AP

Frankrike var nærmest seieren. Rui Patrício vartet opp med en herlig redning da Pogba skjøt godt fra langt hold halvveis ut i 2. omgang. Portugal-keeperen fikk slått ballen i stolpen, og reddet på nytt returen fra Antoine Griezmann.

På overtid var innbytter Bruno Fernandes nær ved å lage straffe, men slapp med skrekken etter at Kingsley Coman gikk i bakken på overtid. Da var uansett Portugal videre.

Dommeren i fokus

Den spanske dommeren Antonio Mateu Lahoz spilte hovedrollen i 1. omgang.

Like før halvtimen var spilt blåste han og pekte på straffemerket da Frankrike-Hugo Lloris var ute i feltet og bokset unna et frispark fra høyre.

Problemet var at veterankeeperen også traff Danilo voldsomt – først med neven og så med albuen. Danilo fikk behandling for smellen mens de franske spillerne protesterte til ingen nytte mot straffeavgjørelsen.

Straffen ble stående og Lloris fikk i tillegg gult kort. Dommeren hadde nok hatt regelverket på sin side dersom han hadde vist ut keeperen. Danilo ble heldigvis ikke alvorlig skadet, og forseelsen til Lloris var ikke tilsiktet.

STRAFFE OG GULT KORT: Hugo Lloris meier ned Danilo i forkant av kampens første straffespark. Foto: LASZLO BALOGH / X90146

Ronaldo hadde aldri scoret mot Frankrike før – på seks kamper. Men han var iskald fra straffemerket, og banket ballen lavt til høyre for Lloris som gikk mot venstre.

Da det bare var sekunder igjen til pause kom dommer Lahoz i fokus igjen. Mbappe gikk over ende i feltet etter en duell med Nélson Semedo, og det ble blåst straffespark igjen.

Denne avgjørelsen var trolig av den mer tvilsomme sorten, men dommeren fikk ikke beskjed fra VAR-rommet om å se situasjonen på skjermen. Benzema hamret sikkert inn utligningen og lagene gikk til pause med 1–1.

PS! I EM i 2016 snek Portugal seg videre fra gruppespillet med tre uavgjort-kamper. De vant til slutt mesterskapet etter å ha slått Frankrike i finalen på Stade de France.