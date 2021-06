Wijnaldum kan gå av banen hvis han rammes av rasisme

Kaptein Georginio Wijnaldum (30) utelukker ikke at han kan komme til å gå av banen hvis noen av Nederlands spillere blir utsatt for rasisme i søndagens åttedelsfinale i Budapest.

SLENGKYSS: Georginio Wijnaldum jubler etter å ha satt inn Nederlands andre mål mot Nord-Makedonia. Foto: Kenzo Tribouillard/EPA

Wijnaldum sier at han har tenkt nøye gjennom en situasjon som kan oppstå mot Tsjekkia.

– Det kan godt komme lyder fra publikum. Se for deg at tilskuere tenker «Nederland er bedre, la oss møte dem med rasisme, så går de av banen og taper kampen», sier landslagskapteinen til den nederlandske avisen AD.

Frykten er at tilskuere i Ungarn skal spille en negativ rolle på stadion. Tidligere har for eksempel Kylian Mbappe fått rasistiske bemerkninger fra supportere på Puskas arena.

Nå håper Wijnaldum at UEFA tar tak dersom situasjonen havner ute av kontroll i Budapest.

– Om jeg oppsøker dommeren? Det tror jeg, ja. Men jeg vil ærlig si: I et sånn øyeblikk reagerer du med følelser. Jeg har aldri opplevd det, og håper jeg aldri gjør det. Men hvis det skjer, må UEFA handle. De må innse at de legger et enormt ansvar på spillerne om de ikke gjør det. UEFA må beskytte spillerne. Det kan ikke være spillernes ansvar, sier han og innrømmer at det er en vanskelig sak.

– Et par spillere har gjort dette selv, men spør du om de opplevde å få støtte så tror jeg de vil si at de ikke fikk det. Hvis dommeren eller spillere på motstanderlaget står opp for det, tenker jeg at det sender et sterkere signal. Men jeg skal være ærlig: Det er det jeg tenker nå. Jeg utelukker ikke at jeg går av banen dersom noe slik skjer søndag.

Mot Tsjekkia i åttedelsfinalen vil Wijnaldum bære kapteinsbindet med beskjeden «One Love» og budskapet «fotball forener». Det er for å vise at man står for inkludering og er mot diskriminering.

– Glad for å hjelpe

Det kan også bli tolket som et spark til ungarske myndigheter som har vedtatt en lov som forbyr bøker, filmer og annet innhold rettet mot barn som viser andre legninger og forhold enn heterofile.

– Fotballforbundet kom med dette og ba oss om å tenke oss om. Det har vi gjort. Dette passer fint inn i OneLove-kampanjen. OneLove sier det allerede, det er rom for alle her. Det blir nå innskrenket i Ungarn. Vi blir spesielt glade når vi kan hjelpe folk som trenger det, sier 30-åringen.

Det skal spilles fotball på søndag, og det står om en kvartfinale. Enkelt blir det ikke.

– Vi tilnærmer oss Tsjekkia som et topplag. Det kunne vært verre, det er sant, men det bryr jeg meg ikke om. Men hvis du ser på vår side av tablået og på EM-favorittene, så ser det ikke så galt ut.