Gedigne keepertabber felte Mjøndalen mot Odd: - Sorry

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Odd 1–2) Mjøndalen-keeper Sousha Makani (34) gikk Spania-keeper Unai Simon en høy gang da han slapp inn et enkelt tilbakespill. Der har du årets selvmål.

Mens Simon feilet i EM etter 20 minutter mot Kroatia, gjorde Makani det etter 41 minutter mot Odd.

Men Sondre Solholm Johansens tilbakespill var ikke i nærheten så hardt som Pedris, derfor ble det bare komisk måten Odd tok ledelsen på.

– Sånn er det å være keeper, men jeg må si jeg var overrasket fordi jeg har aldri gjort en tabbe som dette i hele mitt liv. Jeg har ikke noe annet å si enn beklager. Det skal ikke skje igjen, sier Mjøndalen-keeperen til VG før han kom med en lovnad til spillere og fans:

– Jeg skal komme tilbake sterkere.

Så var det noe med «timingen» også. Det er kjipt å få et sånt mål mot seg rett før pause når du egentlig har hatt bra kontroll på motstanderen.

Laget straffe

For Makani gikk det imidlertid fra vondt til verre. Fire minutter etter pause var Mjøndalen-keeperen ute for å klarere med beina. Ballen traff Markus Nakkim i høyre hånd, og dommer Ola Hobber Nilsen pekte på straffemerket.

Straffen satte Mushaga Bakenga hardt og høyt midt i målet - hans niende seriemål på ni kamper.

– Det er jo helt utrolig hvordan vi rører det til. Selvmålet er jo skrekkelig. Makani hadde en dårlig dag og var ikke «på». Det er sjelden han gjør slike feil i kamp, men han er nødt til å lære seg å trene bedre på hver eneste økt så slipper vi flere av disse, sier Vegard Hansen.

Mjøndalen-treneren valgte å gjøre to kjappe bytter og kastet innpå Shuaibu Ibrahim og Tonny Brochmann i håp om å få noe ut av den siste halvtimen.

– Stolt av guttene

Nærmest kom Ibrahim i det 66. minutt, men spissen klarte ikke å overliste Sondre Rossbach. Ett minutt senere var 24-åringen der igjen, og nå fikk han hjelp av stolpen på reduseringen etter å ha blitt spilt fri av Martin Rønning Ovenstad.

Mjøndalen fortsatte å jage utligningen, men klarte aldri å fullføre snuoperasjonen. Sondre Solholm Johansen fikk en sjanse på en dødball rett før slutt, men Odd-keeper Sondre Rossbach hadde kontroll nede ved stolperoten.

En dødssliten Mushaga Bakenga var lettet etter seieren.

– Jeg er så stolt over guttene at vi ender opp med en seier her. Vi viser utvikling, og i dag vil jeg trekke frem Joshua (Kitolano) og Filip (Rønningen Jørgensen). Filip har vist at han er en maestro offensivt og måten han duellerer på i dag på midten mot voksne mannfolk er enormt. Han har fått ufortjent lite skryt, synes jeg. Spør du meg så er han det klart største talentet i Eliteserien, sier «Mush».