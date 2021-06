De var den store VM-overraskelsen i 2018. Hva har skjedd med Kroatia?

Kroatia gikk helt til finalen under VM i Russland for tre år siden. Nå er de underdogs før åttendedelsfinalen mot Spania i Parken i København.

Kroatiske landslagsspillere feirer etter at Mario Mandzukic (nummer 17) scoret mot England i VM-semifinalen i 2018. Foto: Carl Recine / Reuters

28. juni 2021

For tre år siden fikk Kroatia «alle» til å sperre opp øynene.

Først slo de Nigeria, Argentina og Island i tur og orden i gruppespillet under VM i Russland. Deretter klarte hverken Danmark, vertsnasjonen Russland eller England å forhindre dem i å ta seg til en VM-finale for første gang. Kroatia var mesterskapets store overraskelse, selv om de tapte 2–4 for Frankrike i finalen.

Under sommerens EM har det derimot lugget for kroatene.

De tapte åpningskampen mot England på Wembley. Deretter ble de liggende under mot Tsjekkia. Da ble kroatene reddet av Ivan Perisic.

Først da de hadde kniven på strupen mot Skottland løsnet det, men heller ikke den kampen forløp uten problemer. Skottene utlignet til 1–1 på hjemmebane i Glasgow før kroatene til slutt vant 3–1.

– Kroatene har levert litt som forventet. Det er urimelig å tro at de skal gjenta suksessen fra VM i 2018, mener Runar Nordvik.

– Den gangen hadde de både momentum og flyt, men et kroatisk landslag vil aldri være blant de fem-seks lagene som en kan regne med skal nå semifinaler i mesterskap, sier Balkan-entusiasten.

Til daglig er han medieansvarlig i FK Haugesund. Nordvik har bodd på Balkan og jobbet med fotball der. Han er nå hjemmehørende i Rogaland, men følger fortsatt fotballen på Balkan tett.

– At Spania ble nummer to i gruppe E og med det motstander i åttendedelsfinalen, var en strek i regning for kroatene, mener han.

– Flere av bærebjelkene har mye å gå på

Nordvik forteller at mange peker på et generasjonsskifte for å forklare at Kroatia ikke ser like bra ut nå som de gjorde for tre år siden. Selv er han av den oppfatning at årsaken er en annen.

– Jeg tror heller det skyldes at flere av spillerne som burde vært bærebjelker i dette mesterskapet fortsatt har mye å gå på.

– Marcelo Brozovic og Ante Rebic må opp flere hakk. I Andrej Kramaric har de en potensiell toppspiller som har underprestert veldig på landslaget. Ellers har de et stadig tilbakevendende problem med å finne en god løsning på venstrebacken.

Den bekles av Josko Gvardiol. 19-åringen er egentlig midtstopper. Der er han langt bedre enn som venstreback, mener Nordvik.

Perisic koronasmittet

Det er dermed en fare for at det kan bli hett rundt ørene på Gvardiol mandag kveld. Da står Spania på motsatt banehalvdel i København.

– Skal de slå Spania, må nevnte Brozovic og Rebic løfte seg. Et ballbesittende Spania som dominerer ballinnehavet bør passe dette kroatiske laget bra. Jeg tror Modric og co. vinner, sier Nordvik.

Natt til søndag kom en nyhet som gjør oppgaven tøffere for kroatene. Da opplyste landets fotballforbund at Ivan Perisic har avgitt en positiv koronaprøve. Han ble umiddelbart isolert fra de andre spillerne. Nå venter ti dager i isolasjon for Inter-stjernen.

Kroatia-trener Zlatko Dalic mener det blir «veldig vanskelig» å erstatte Perisic, som har scoret to mål i dette mesterskapet.

– Men vi har flere kvalitetsspillere som kan spille. Jeg er sikker på at uansett hvem som spiller, så vil han gjøre sitt beste for å hjelpe laget, sa han på søndagens pressekonferanse i Parken.

Kroatia må klare seg uten Ivan Perisic mot Spania. Han er koronasmittet. Foto: Paul Ellis / Reuters

– Vi vet alle hvor viktig Perisic er for laget vårt, men vi har spillere som kan erstatte ham, mener klubb- og landslagskamerat Brozovic.

Kroatia må også klare seg uten Dejan Lovren. Han må sone karantene etter å ha fått gult kort mot Skottland. Landslagstrener Dalic mener Kroatia likevel kan hamle opp med Spania.

– Vi trenger ikke å se på hva andre gjør. Vi respekterer alle, særlig morgendagens motstander. De vet også at vi er et kvalitetslag og er ikke glad for at de møter oss. Målet vårt er å nå kvartfinalen.

– Det blir flott å endelig se mange av supporterne våre på stadion. De motiverer oss og er vår 12. mann. Jeg håper vi ikke skuffer dem.

Kroatia møter Spania mandag kl. 18. Kampen vises på NRK 1.