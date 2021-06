Pogba: – Han gnafset litt på meg

(Frankrike – Tyskland 1–0) Frankrike-stjerne Paul Pogba hevder at Tyskland-stopper Antonio Rüdiger bet ham i ryggen. Ekspertene trodde knapt det de så.

FRANSK RYGG: Antonio Rüdiger mottok ikke straff etter Paul Pogbas protester til den spanske kamplederen. Foto: MATTHIAS HANGST / Reuters

Paul Pogba protesterte heftig overfor dommer Carlos del Cerro Grande i første omgang av Frankrikes 1–0-seier over Tyskland. Først var det vanskelig å skjønne hvorfor Manchester United-spilleren klagde, men kameraene hadde plukket opp det som så ut som et bitt fra Antonio Rüdiger mot franskmannens rygg.

– Han gnafset litt på meg, tror jeg, sier Pogba etter kampen.

– Jeg kjente det og sa ifra til dommeren, men det er hans avgjørelse. Nå er det over, og alt jeg ønsker å gjøre er å spille fotball, fortsetter han.

Episoden ble raskt plukket opp på sosiale medier og i diverse TV-studioer. Arsenal-legenden Patrick Vieira og den tidligere Manchester United-helten Roy Keane hadde mange tøffe dueller på fotballbanen, men det gikk aldri så langt som til biting.

– Det ser ut som et bitt, jeg skjønner ikke hva han prøver på der, sier Vieira, som satt i studio hos ITV sammen med Keane.

– Det var mer litt gnafsing enn et skikkelig bitt. Det er en rar ting å gjøre, mener iren.

Tidligere Premier League-spiller Dion Dublin tror bitingen var et taktisk grep fra Rüdiger i håp om å psyke ut kampens store spiller.

– Det ser som ut som han skulle bite av en klump, men det var ikke noe aggresjon eller ondskap i det. Han prøvde bare å fyre opp Pogba, mener han.

Rudigers tidligere lagkamerat i Chelsea, Rob Green, er av samme oppfatning. Han delte sine tanker hos BBCs «Match of the Day».

– Han prøvde bare å få en reaksjon. Det er ikke et bitt, men han vet at laget hans sliter med å holde styr på Pogba og tenker: «Jeg har fått nok av dette. Jeg prøver å gjøre noe med det», sier den tidligere engelske landslagskeeperen.

Pogba og Rüdiger hadde en lengre samtale på gresset etter kampslutt, hvor det så ut til å være en god tone mellom dem. Franskmannen ønsker ikke at UEFA ser nøyere på situasjonen og straffer tyskeren.

– Jeg ville ikke at han skal utestenges på grunn av en slik situasjon. Vi ga hverandre en klem etter kampen og er ferdige med saken, sier Pogba.

VENNER IGJEN: Antonio Rüdiger (f.v.) gir Paul Pogba en klem. Allestedsnærværende N’Golo Kanté står like ved. Foto: Alexander Hassenstein / POOL / GETTY POOL

I Tyskland konkluderer flere eksperter med at det var et klart bitt og er glad for at ikke Pogba dro mer nytte av situasjonen.

– I disse tider med VAR kan vi prise oss lykkelig for at Pogba ikke gjør mer ut av det og blir liggende. På reprisen ser vi at det er et bitt, sier tidligere verdensmester og nåværende Gladbach-spiller Christoph Kramer til ZDF.

Per Mertesacker, med over 100 landskamper som midtstopper for Tyskland, mener landsmannens oppførsel er uakseptabel.

– Er det hans tanke om å være ekkel? Det kan jeg absolutt ikke forstå. Vi må være forsiktige. Vi må vinne dueller, ikke gnafse på motstanderne våre, sier han til samme kanal.