Kristiansund til topps i Eliteserien: – Vi er i flytsonen

(Kristiansund – Odd 2–0) Kristiansund er ustoppelige for øyeblikket og topper Eliteserien etter tre nye poeng mot Odd. Nok en gang holdt Eliteseriens gjerrigste forsvar tett bakover.

12. juni 2021 16:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er god stemning nå, vi får med oss tre poeng igjen. Vi er i flytsonen. Vi er bra om dagen, det er vi, sier målscorer Sander Kartum til Discovery.

Etter en tung innledning på Eliteserien med to strake tap, har Kristiansund virkelig funnet formen. Med deres femte strake seier klatrer de nå midlertidig opp på tabelltopp i Eliteserien. Både Bodø/Glimt og Rosenborg, trønderne med én kamp mer spilt, kan gå forbi med seier søndag.

– Dette var herlig. Vi står løpet ut. Det var en god motstander og vi visste at det ville bli «tight», men vi står distansen veldig godt. Det er en mentalitet og vinnervilje i gruppen – en offensiv gjeng, oppsummerer trener Christian Michelsen.

Etter en lovende start fra Odd, tok Kristiansund over på eget gress. Hjemmelaget gjenvant ballen høyt på motstanderens halvdel flere ganger og var nære å finne veien til mål. Men forsøk fra blant andre Bendik Bye og Faris Pemi ble for upresise.

Odds Tobias Lauritsen fikk en enorm sjanse like etter sidebytte. Angriperen fikk all verdens tid til å stille inn siktet alene mot Sean McDermott. Men Lauritsen sløste med tiden og en Kristiansund-forsvarer fikk kastet seg imellom.

SEIERSVANT: Kristiansund er inne i en svært god periode i Eliteserien. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Da lagene møttes i desember i fjor endte det med målfest. Denne gangen var det to langt mer gjerrige lag i aksjon. Kristiansund kom fra tre strake kamper uten baklengs og heller ikke denne gangen måtte McDermott plukke ballen ut av eget nett.

Det måtte imidlertid Sondre Rossbach. Olaus Skarsem gjenvant ballen høyt i banen utallige ganger i løpet av kampen, og til slutt lykkes han også med å finne en lagkamerat. 22-åringen stormet langs venstresiden og fant trønderkameraten Sander Kartum i boksen. Med en lav og presis avslutning i korthjørnet sørget han for jubel i nordvest.

– Det er veldig skuffende. Vi kom hit med håp om å få med oss noe. Det er jevnt lenge, men Kristiansund får et stort trykk mot oss og får scoringen til slutt, sier Rossbach til Discovery og får støtte av egen trener.

– Det er skuffende, selvfølgelig. Vi setter ikke sjansene, men KBK gjør det. Vi har bare oss selv å takke, mener Jan Frode Nornes.

På overtid introduserte Agon Muçolli seg for hjemmepublikumet med en lekker avslutning. Brynjólfur Willumsson tråklet seg gjennom og la til rette for angrepskollegaen. Hans første scoring for klubben.