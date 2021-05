Derfor snudde Tettey

Åge Hareide var svært viktig for at Alexander Tettey valgte å komme hjem til Lerkendal som spiller.

Alexander Tettey blir RBK-spiller igjen. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

11 minutter siden

– Det har betydd veldig mye. Om det hadde vært en annen som trente Rosenborg, tror jeg ikke dette hadde skjedd, sier Alexander Tettey til Adresseavisen.

Tidligere onsdag kveld ble det klart at han kommer hjem til Rosenborg etter tolv år i utlandet. Han har skrevet en kontrakt med RBK ut sesongen.

35-åringen sa til Adresseavisen for et drøyt år siden at han definitivt ikke kommer tilbake til Lerkendal som RBK-spiller.

Men nå, etter at Norwich-karrieren definitivt er over etter ni år, har han snudd.

– Hva har endret seg?

– Det er mye som har endret seg for at det skulle gå akkurat slik. Jeg har hatt en evaluering med meg selv om hvorfor og hva som skulle til. Jeg hadde mine reservasjoner tidligere, og alle de reservasjonen har vi snakket om, gått gjennom nøye og så har ting forandret seg. Det handler om rollen min og slike ting, sier Tettey.

Og ramser opp flere årsaker:

* Spilletid denne sesongen:

– Jeg har ikke spilt like mye som forrige sesong. Hadde jeg spilt like mye, hadde jeg nok lagt opp etter Norwich. Da hadde kroppen gjennomgått for mye.

* Samtaler med Åge Hareide og Mikael Dorsin:

– Vi har hatt en veldig positiv diskusjon om hva som skal til for at kroppen skal fortsette å være fin.

* Motivasjon:

– Man kan ikke stille på Lerkendal og tro du er Ronaldo eller Messi. Man må jobbe hardt for det, og vi har gått gjennom motivasjonspunktet nøye. Jeg kjenner det kan være verdt å prøve det.

* Vil hjelpe sin gamle sjef:

– Det er ikke gitt at en toppklubb som Rosenborg vil ha en spiller som er så gammel som jeg er. Men nå er det en trener som har stått i spissen og gitt beskjed om at han virkelig vil ha meg tilbake. Jeg vil hjelpe ham med prosjektet han har startet. Og dette er hjemme.

