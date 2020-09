Opptur for Rekdal – HamKam vant lokaloppgjør

Klatret opp fra sisteplass i OBOS-ligaen.

Kjetil Rekdal og HamKam tok en viktig seier. Geir Olsen / NTB

25. sep. 2020 22:28

Kongsvinger - HamKam 1–2

HamKam vendte til 2-1-seier i bunn- og nabooppgjøret mot Kongsvinger og overlot dermed jumboplassen til motstanderen. Begge lag er nå ett poeng bak Øygarden på kvalifiseringsplassen.

Edvard Skagestad ga Kongsvinger ledelsen på keeperretur etter et frispark, men senere laget han straffespark i en duell med Jonas Enkerud, slik at Kristian Lønstad Onsrud kunne utligne. Et selvmål av Per-Magnus Steiring rett før pause ble vinnermålet.

Dermed kunne Kjetil Rekdal juble for tre viktige poeng. Seieren for etterlengtet etter to strake tap. Rekdal står med tre seire, én uavgjort og tre tap siden han tok over Hamar-klubben.

– Spillerne svarte på tiltale etter det vi leverte sist. 2. omgang var en krig, men vi forsvarte oss heroisk. Det var den tredje borteseieren på fire forsøk, og det kan vi leve godt med. Så får vi begynne å vinne på Briskeby, sa HamKam-trener Kjetil Rekdal til Eurosport.

Seier for topplagene

De fire topplagene vant I fredagens runde i 1. divisjon. Dermed er stillingen uendret i kampen om de to plassene som gir direkte opprykk til Eliteserien.

Tromsø, Sogndal, Ranheim og Lillestrøm vant alle sine kamper, og dermed troner fortsatt Tromsø på topp med sine 38 poeng. Det er to poeng foran Sogndal, som per dags dato ligger på den gjeve 2.-plassen. Ranheim og Lillestrøm er henholdsvis tre og fire poeng bak.

Strømmen måtte spille de siste 50 minuttene med én mann mindre i fredagens 1.-divisjonskamp hjemme mot Lillestrøm. Det endte med 4-1-seier til gjestene.

Tromsø og Ranheim vant begge 3-1 hjemme mot henholdsvis Grorud og Åsane, mens Sogndal halte i land 1-0-seier borte mot Øygarden.

Serieleder Tromsø slo Grorud. Rune Stoltz Bertinussen

Storebror LSK

Strømmen holdt lenge følge med storebror, men det jevne og tette lokalderbyet endret brått karakter da dommeren viste ut hjemmelagets Morten Renå Olsen fem minutter før pause.

Thomas Lehne Olsen headet mot mål etter en corner, men ballen gikk videre i albuen til Renå Olsen. Da pekte dommer Christian Moen på straffemerket og hentet det røde kortet opp fra baklomma. Den påfølgende straffen satte Fredrik Krogstad sikkert i mål.

Med én mann mindre på banen ble oppgaven tung for hjemmelaget, og bare minutter etter hvilen doblet Lillestrøm ledelsen ved Espen Garnås. Tobias Svendsen satte inn 3-0 i sin LSK-debut, mens Thomas Lehne Olsen gjorde 4-0 ni minutter før slutt. Magnus Tvedte stusset inn Strømmens trøstemål etter en corner.

Heldig Tromsø-scoring

Også på Alfheim ble det målrikt. Mikael Ingebrigtsen og Eric Kitolano sørget for 2-0-ledelse til Tromsø før halvtimen var spilt hjemme mot Grorud, men Omar Bully Drammeh reduserte før pause.

Før ti minutter var spilt av 2. omgang økte hjemmelaget til 3-1 etter en noe heldig scoring av Kent-Are Antonsen. Da hadde Anders Jenssen ladet skuddfoten fra drøyt 20 meters hold, men ballen traff Antonsen, skiftet retning og snek seg inn i mål bak en utspilt Grorud-keeper.

På Ågotnes Idrettsanlegg hadde nedrykkstruede Øygarden besøk av Sogndal, men mot serietoeren fikk ikke tidligere Brann-trener Mons Ivar Mjelde noen god debut som Øygarden-trener. Tomas Olai Totland ga gjestene ledelsen etter 22 minutters spill. Det ble også kampen eneste mål.

Drømmetreff

I Trondheim satte var det en jevnspilt kamp mellom Ranheim og Åsane, der et straffespark til hjemmelaget skilte lagene til pause. Erik Tønne var iskald fra ellevemeteren og satte ballen nede ved den høyre stolperoten etter drøye halvtimen.

Mads Reginiussen satte inn 2-0 med et drømmetreff med strak vrist ti minutter etter hvilen. Fra 20 meters hold sendte han ballen som et prosjektil opp i nærmeste kryss.

Åsane øynet håp om poeng da Henrik Udahl reduserte fra straffemerket etter 79 minutter, men Sondre Sørløkk fastsatte resultatet til 3-1 tre minutter senere.

Fortsatt ubeseiret

Mats Lillebo ble tomålsscorer da Stjørdals-Blink slo KFUM Oslo 4-1 og klatret til 6.-plass.

Oppgjøret mellom Raufoss og Sandnes Ulf endte 0-0. Raufoss er fortsatt ubeseiret på hjemmebane, som eneste lag i divisjonen, men etter den femte uavgjorte på eget gress er laget så vidt på øvre tabellhalvdel.

Den oppsatte kampen mellom Jerv og Ull/Kisa er utsatt til 14. oktober. Årsaken er at Jerv-troppen er satt i karantene etter at en av lagets spillere har testet positivt for koronaviruset.

