Slik reagerer de største Tromsø-profilene på samarbeidet i hjembyen: – Det var på tide

Guro Pettersen, Celine Nergård og Elin Sørum er spent på «Prosjekt Toppserien», og skal vurdere å flytte hjem om satsingen er god nok.

Nå nettopp

Onsdag kom nyheten om at TIL og Fløya skal samarbeide om å få et lag i Toppserien i 2022. Det skal satses hardt, både med trenerressurser og økonomisk, for å gi spillerne på kvinnesiden i byen et mye bedre tilbud enn det er i dag.

Guro Pettersen (29), landslagskeeperen som er førstevalget for det svenske eliteserielaget Piteå, gleder seg over at det endelig skal samarbeides i Tromsø.