Sterke reaksjoner etter Fridjónsson-skaden: – Straffe og rødt kort

Eksperter mener AaFK burde hatt straffe og spilt med én mann mer etter den stygge taklingen på Hólmbert Fridjónsson.

Hólmbert Fridjónsson måtte byttes ut etter en stygg takling. Spissen er AaFKs toppscorer med 11 mål på 15 kamper. Svein Ove Ekornesvåg

AaFK – Sarpsborg 08 0–1

En halvtime ut i kampen mot Sarpsborg 08 måtte AaFK-toppscorer Hólmbert Fridjónsson byttes ut etter en stygg takling av Bjørn Inge Utvik.

Spissen fikk først avsluttet. Deretter ble han taklet med strakt bein i ankelen av Sarpsborg-stopperen. Dommer Tommy Skjerven vinket derimot spillet videre.

– Elendig dømming

Det fikk ekspertene i TV 2-sendte FotballXtra til å fyre på alle sylindre. Erik Huseklepp, som også er ekspert for Bergens Tidende, omtalte det som «skandaløs dømming».

– Det er en forferdelig takling. Det burde vært straffe og rødt kort. Det sier det seg selv hva det hadde gjort for Aalesund. Elendig dømming, konkluderte den tidligere Brann-spilleren.

Hólmbert Fridjónsson er på utgående kontrakt for Aalesund.

– Det er dømming som du nesten ikke tror du ser. Beinet hans blir nesten knekt rett av, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Vi skal kontakte dommer Tommy Skjerven for svar på kritikken etter kampen.

Uvisst skadeomfang

Ifølge Eurosport-kommentator Anne Sturød skal det dreie seg om en strekk i et leddbånd, ikke et brudd.

– Det vet jeg faktisk ikke, sa Aalesund-trener Lars Arne Nilsen om statusen til spissen i pauseintervjuet sendt på Eurosport.

– Det så ut som et straffespark, men du får høre med ekspertene. Vi føler at det var et straffespark, men det er ikke sikkert det er riktig, sa han om situasjonen.

Bare minutter etter intervjuet tok Sarpsborg 08 ledelsen etter en scoring av hjemvendte Tobias Heintz.

Kampen pågår fortsatt.