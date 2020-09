Nådeløs dom fra eksperten: Her er seks grunner til Moldes kollaps

Tidligere Molde-kaptein Knut Anders Fostervold har lenge vært kritisk til rulleringa i MFK-laget. Han mener trenerne har ventet for lenge med å satse på en fast ellever.

11 minutter siden

Fostervold er fast ekspertkommentator på fotballsendingene til 1fm. Han har sett samtlige kamper denne sesongen, enten live eller på TV. Nå er den tidligere MFK-kapteinen rystet over lagets prestasjoner i eliteserien.

– Det som skjedde på Aker stadion lørdag var et trist syn. Molde var gode i starten av sesongen, og fram til tapet mot Bodø/Glimt var viste laget god kvalitet. Siden har utviklinga vært veldig negativ, og nå er engasjementet og entusiasmen borte. Samhandlinga er blitt stadig svakere. Det er vanskelig å forstå at et så godt lag kan kollapse så brutalt på så kort tid, sier Fostervold.