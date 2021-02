Etterlyser bedre tilrettelegging for fotballjenter på Sørlandet

Amazon-spillere etterlyser flere dyktige og engasjerte trenere i jentefotballen på Sørlandet. - Vi må favorisere jentene nå, mener Vigør-trener og tidligere Start-spiller Marius Johnsen.

Fra venstre: Mina Grøtterød Pedersen (19), Marina Pettersen (24) og Lisbeth Rothschild (26) mener det må legges bedre til rette for jenter i fotballen. Foto: Daniel Fløan

Daniel Fløan

KRISTIANSAND: – Kulturen for jentefotball her på Sørlandet er jo svak. Jeg spilte guttefotball til jeg var 16 i Randesund, fordi jeg ikke hadde et godt nok jentelag å spille med. Nivået blant guttene var høyere og de ønsket å satse. Det var et miljø jeg trivdes med, og det fant jeg ikke på jentesiden.

Det forteller Mina Grøtterød Pedersen (19) til Fædrelandsvennen. Pedersen begynner snart på sin fjerde sesong i Amazon Grimstad, som akkurat nå forbereder seg til en ny sesong i 1. divisjon med Steinar Pedersen som ny trener. Den tidligere Start-, Jerv- og Arendal-treneren har gått fra herrefotball til damefotball.

Amazon Grimstad har som mål å bli flaggskipet i jentefotballen på Sørlandet.

– Vi ønsker at de sørlandsjentene som har ambisjoner om å bli gode i fotball, har et miljø her på Sørlandet der de vet at de har sjansen til å utvikle seg og nå toppen. Vi ønsker å være på det naturlige flaggskipet på Sørlandet, som er med å hjelpe spillerne til å ta det neste steget, slik at de ikke trenger å flytte andre steder for å oppnå videre utvikling, sier Amazon-treneren.

Steinar Pedersen ønsker å gjøre Amazon Grimstad til flaggskipet på Sørlandet. Foto: Daniel Fløan

– Gjøre jentene bedre

Mina Grøtterød Pedersen, som har en fortid i Randesund, etterlyser flere trenere som har fokus på å gjøre jentene bedre som fotballspillere.

– Noen som virkelig ønsker å gjøre jentene gode, og som går skikkelig inn for det. Mange av de mannlige trenerne på guttelagene prøver jo å leve ut sønnen sine drømmer og engasjerer seg i stor grad på den måten. På jentesiden så møter de opp, men er ikke til stede i like stor grad, mener Pedersen.

Jentene forteller at de er veldig godt fornøyd med treningsopplegget i Amazon.

– Sånn Steinar legger det opp nå er veldig bra. Han er en god trener og har vært profesjonell fotballspiller tidligere, så han vet hva det går i, sier de.

Amazon Grimstad er i gang med treningene før den kommende sesongen, og skal snart spille oppkjøringskamper. Foto: Daniel Fløan

Mangler et utviklingstrinn

Lisbeth Rothschild (26) er en av veteranene i Amazon Grimstad, med over ti år bak seg i klubben. Hun føler at det mangler et nivå på utviklingsstigen når det kommer til jentefotballen på Sørlandet.

– Her på Sørlandet finnes det jo nesten ikke seniorlag, i tillegg til at det også er svært få lag under det nivået. Du har ingenting for jenter i alderen 18-19. Det er ganske bra på juniornivå, men når man kommer til 15-16-årsalderen så er det 1. divisjon neste. Jeg tror det er veldig viktig at de store klubbene i området etablerer damelag, eller får til et bedre samarbeid seg imellom, sier Rothschild.

– Kommer du fra Sørlandet og skal opp på toppnivå, så må du flytte på deg, skyter Grøtterød Pedersen inn.

– Favoriser jentene

– Jeg tenker at man nesten må favorisere jentene nå. At man som klubb tenker at man gir dem bedre vilkår enn guttene, og på den måten bidra til å gi jentefotballen det løftet trengs. Det sier Marius Johnsen, trener i Vigør og tidligere Start-spiller.

Johnsen er trener for Vigørs J15 lag, i tillegg til flere yngre guttelag.

Han mener at utviklingen i jentefotballen er på riktig vei, men påpeker viktigheten av å ikke bruke det som en hvilepute. Det må fortsatt jobbes knallhardt med å løfte jentefotballen ytterligere.

– Du har helt andre utfordringer på jentesiden enn guttesiden. Det er jo mitt jentelag i Vigør et synlig eksempel på. Vi har ikke nok jenter til å stille lag, så vi slår oss sammen med Donn for å kunne konkurrere mot de større jenteklubbene her i Kristiansand, forteller Johnsen.

Flere jentetrenere

Elin Hjemdal, kretsansvarlig for klubbutvikling og jentefotball i Agder, forteller at man ønsker flere jentetrenere i fotballen.

– Vi har samme utfordring på både sone- og kretslag, nemlig å få inn flere kvinnelige trenere. Vi ønsker jo at flere jenter skal trene jenter, men det er en utfordring å finne folk som har tid til å stille opp. Det som er ønskelig er at flere tidligere toppspillere tar en trenerutdannelse og på sikt blir trenere. Men de må jo ville det selv, sier Hjemdal til Fædrelandsvennen.

Marius Johnsen er jentefotballtrener i Vigør. Foto: Steffen Stenersen

Løfte fram kvinnefotballen

Amazon-trener Steinar Pedersen tenker det er viktig at kvinnefotballen blir løftet mer fram.

– Jeg tror det er viktig å synliggjøre kvinnefotballen enda mer, skape større interesse og engasjement rundt det. Spesielt det å ta vare på de med ambisjoner og ønske om å nå toppen, sier Pedersen.

Pedersen tror det etter hvert vil bli etablert damelag på seniornivå hos de fleste storklubbene i Norge, enten som krav eller satsing fra klubbene selv.

– Om det på sikt er Start eller Jerv som ønsker å ta den posisjonen på Sørlandet gjenstår å se. Sånn som ståa er nå, vil vi i Amazon skape det miljøet selv, avslutter Pedersen.