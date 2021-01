Her jubler Lloyd (18) etter drømmestarten: Scoret i debuten etter ett minutt!

Lloyd Fagerlie (18) spilte sin første A-lagskamp for Molde. Han trengte ikke mange sekundene på å vise seg fram.

Så glad ble Lloyd Fagerlie da han satte inn sin første scoring for Moldes førstelag. Her jubler han med de andre juniorspillerne, Mathias Fjørtoft Løvik og Adrian Ugelvik. Foto: Kjell Langmyren

Molde - Brattvåg 4–0

18-åringen viste klasse da han brukte venstrefoten til å curle ballen i mål i sin første A-lagskamp for MFK. Allerede etter ett minutt i treningskampen mot Brattvåg torsdag hadde unggutten scoret, og en ellevill feiring viste at det hele betydde mye for det lokale fotballtalentet.