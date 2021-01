Thorisdottir signerte for Manchester United: – Lett valg

Den tidligere Klepp-spilleren forlater Chelsea og blir Manchester United-spiller med umiddelbar virkning.

Maria Thorisdottir bytter klubb i England. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

22. jan. 2021 11:07 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag forrige uke skrev Aftenbladet at en overgang til Manchester United var nært forestående for Thorisdottir.

Nå bekrefter begge klubbene at den tidligere Klepp-spilleren er klar for Manchester United.

Thorisdottir forlater Chelsea etter tre og et halvt år i klubben, et halvt år før kontrakten hennes utløper. Denne sesongen har 27-åringen kun fått én kamp fra start og totalt 81 minutter på banen i serien. Hun spilte 49 kamper for klubben i løpet av perioden og scoret to mål.

– På tide med noe nytt

– Jeg har gjort alt jeg kan for å få spilletid i Chelsea, men hun (manager Emma Hayes) hadde sine spillere hun ønsket å satse på, så jeg måtte finne en ny klubb, sier Thorisdottir til Aftenbladet.

Overgangsprosessen har pågått siden før jul. Planen var å bytte klubb i sommer, men Chelsea lot henne gå nå.

– Byttet av klubb ville skjedd uansett etter sesongen, jeg er fornøyd med at det skjedde nå.

– Hvordan har perioden uten spilletid i Chelsea preget deg?

– Jeg har hatt en fantastisk treningshverdag og trent med de beste. På lang sikt er det likevel ikke optimalt. Jeg er midtstopper, men fikk aldri spille der og ble flyttet rundt. Jeg tok alle de sjansene jeg fikk, men det nyttet ikke. Jeg anger ikke et sekund på oppholdet i Chelsea, men nå er det på tide med noe nytt.

Thorisdottir forteller at det var interesse fra flere klubber, både i Norge og utlandet, men at det til slutt ble et enkelt valg.

– Jeg synes den engelske ligaen er den beste akkurat nå, så det var veldig lett for meg å velge å bli der.

Hadde sin første trening

Chelsea leder for øyeblikket den engelske serien foran Manchester United grunnet bedre målforskjell. I forrige seriekamp vant Chelsea 2–1 mot nettopp Manchester United, men Maria Thorisdottir var da ikke i troppen.

– Jeg tenker ikke så mye på at de er rivaler, men hva som er best for min egen del. Jeg tror jeg har gjort det rette valget og gleder meg, sier kleppsbuen, som allerede har flyttet fra London til Nord-England.

Neste kamp for Manchester United er hjemme mot Birmingham på søndag. Thorisdottir har hatt sin første trening med laget og er spilleklar, men tviler på spilletid i helgen.

– Maria har vært en stor og viktig ressurs for laget, og vi ønsker å takke henne for hennes bidrag på og utenfor banen i hennes tid i Chelsea. Jeg ønsker henne alt godt for fremtiden, sier Chelsea-manager Emma Hayes i en uttalelse.