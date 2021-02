Her er gutta plassert på sidelinja - disse jentene er med på noe unikt

Her er gutta plassert på sidelinja - disse jentene er med på noe unikt

Nå håper TIL-skolen at enda flere jenter i barneskolealder hiver seg på.

TIL-SKOLE: Bak fra venstre trener Thomas Bergsaker, jentene Christina Bakkevoll, Ingeborg Darell Holand, Ida Victoria Romstad, Silje Resvoll, Nanna Mari Karlsen Klo og trener Mia Langaas, Foran fra venstre: Alma Elea Gamst Harila, Ronja Johannessen. Foto: Tobias Stein Eilertsen

TIL-skolen (TILs Fotball Fritidsordning) har startet opp for året. Det arrangeres fire dager i uken (mandag, tirsdag, torsdag og fredag), men nytt av året er at én dag er reservert. Hver torsdag fra 14–16 i Lerøyhallen, er det kun jenter som får innpass i hallen.

– Det er et nyoppstartet opplegg som startet dette året her at det hver torsdag kun er jenter som skal delta på TIL-skolen. Tidligere har majoriteten av dem som deltar vært gutter, så da ønsker TIL å prøve på noe nytt for å få med jentene også. Det er minst like viktig å få med de, sier trener Thomas Bergsaker.