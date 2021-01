Her ligger RBKs pengereserve: – Vi vet at vi sitter på en gulltomt

I dag er området verdt tilnærmet null. Nå har Rosenborg startet et arbeid for å kunne tjene nye penger på gamle klokkesvingen.

RBK eier drøye 7 mål på østsiden av Lerkendal stadion. Klokkesving-tomta kan bli innbringende for RBK en gang i fremtiden. Foto: Morten Antonsen

– Vi har lenge snakket om å gjøre dette. Og når NTNU nå er i gang med en stor områdeplan i forbindelse med samlokalisering av campus, er timingen god for å starte et forprosjekt for å se på muligheten for å få omregulert tomten til næringsareal, sier Tove Moe Dyrhaug.

RBK-sjefen snakker om arealet bak Adressa-tribunen, den såkalte «klokkesving-tomta».