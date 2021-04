Politiet advarer mot planer om angrep på spillerbussen

Politiet i Bremen har fredag kveld gått ut og advart mot planer om å angripe spillerbussen til RB Leipzig, som lørdag møter Werder Bremen.

RB LEIPZIG: Alexander Sørloth (19) feirer scoring sammen med fra v. Yussuf Poulsen, Dayot Upamecano og Marcel Halstenberg. Foto: RONNY HARTMANN / AFP

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I en Twitter-melding skriver politiet at de har fått tips om at det i forbindelse med Bundesligakampen lørdag er planer om å gå løs på spillerbussen til gjestene. Matchvinneren fra Norges siste landskamp, Alexander Sørloth (25), spiller for RB Leipzig.

– Politiet vil derfor forsterke innsatsen. Meninger rettferdiggjør ikke kriminalitet. Vi ber om at dere ikke gjør dette, heter det i meldingen fra politiet i Bremen. Ingen ytterligere detaljer har kommet.

Det er ikke uvanlig at store politistyrker ledsager bussen til RB Leipzig, som er det minst populære laget blant andre klubbers supportere. Det skyldes at RasenBallsport Leipzig ble grunnlagt etter at energidrikkprodusenten Red Bull kjøpte lisensen til 5. divisjonsklubben SSV Markranstädt utenfor Leipzig. Målet var å gjøre RB Leipzig til en toppklubb innen ti år. Det lyktes de med.

Les også Sørloth kunne ikke gjøre noe – Bayern mot gull nummer ni på rad

Siden det ikke er lov med tilskuere som følge av pandemien, vil supporterne måtte aksjonere andre steder.

Bremens supportermagasin «Deichstube» har vært i kontakt med Werder Bremens direktør Hubertus Hess-Grunewald, som sier:

– Vi er i nær kontakt med politiet og antar at de nødvendige tiltak blir tatt. Våre supportere har oppført seg eksemplarisk i hele coronaperioden, og vi er sikre på at de vil fortsette med det.

Les også Gull, nedrykk og Champions League – her er vårens fotballguide

Det har imidlertid skjedd flere ganger at bortelagsbusser har blitt angrepet i Bremen. I 2016 ble det kastet flasker mot Eintracht Frankfurt-bussen da de kom til Weserstadion i forbindelse med en nedrykkskamp. I 2017 gikk det ut over Hamburger SV foran det kjente «Nordderby». Det skjedde få dager etter den berømmelige episoden med bombeangrepet mot Borussia Dortmunds spillerbuss da de var på vei til Champions League-hjemmekampen mot AS Monaco.

RB Leipzig har blitt angrepet flere ganger tidligere. I november 2016 ble det kastet maling mot frontruten på spillerbussen da de var i Leverkusen. Det ble også kastet flasker mot dem da de møtte Hallescher FC på nivå tre i 2013.