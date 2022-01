Nils Arne Eggens beste sitater: – Ronaldo? Kæm e’ det?

Nils Arne Eggen var ikke bare norgeshistoriens beste trener. Han var også en underholder av rang - og en mann med mange kloke tanker. Her er noen av trønderens gullkorn.

19. jan. 2022 14:21 Sist oppdatert 48 minutter siden

«It’s hope in a hanging snore. Fishing-snore!»

Nils Arne Eggen oversetter «håp i et hengende snøre» til forundrede skotske journalister før en kamp mot Celtic i 2001.

«We play with two stoppers and three spisses»

Eggen briljerer med sin norsk-engelsk igjen på en pressekonferanse i Champions League.

«Ronaldo? Kæm e’ det? Han har jo ikke engang fota som han kan gå på»

Inter med stjernespissen Ronaldo er motstander for Rosenborg i 2002. Det bryr Eggen seg lite om.

«I dag e æ nødt te å vær hjæm før klokka fem. Æ ska nemlig kastrere ei katte»

En åpen og ærlig Eggen på pressekonferansen før RBKs møte med Real Madrid.

«Ich habe einen Hexenschoss!»

Eggen hadde vondt i ryggen under pressekonferansen før møtet med Bayern München i 2000.

«Æ e' træner'n, men ich speak nicht deutsch.»

Da en sveitsisk journalist stilte spørsmål til RBKs pressetalsmann Dag Svinsaas (som han trodde var treneren) - på tysk. 1997.

«No må vi snakk' norsk. Vi blei da egen stat i 1814!»

På pressekonferansen før Champions League-møtet med Blackburn i Trondheim.

«Æ trur de fleste hær vet kæm æ e'.»

Avbrøt presentasjonen på pressekonferansen etter 1-4-tapet mot Spartak i Champions League.

«Juventus is the worlds best team - in the world!»

Nok en elleville pressekonferanse. Denne gang før kvartfinalen mot Juventus i Champions League.

««Lille-Platon» får ring' heim te' mora si og melde fra kor hainn e' hæn, så ho itj' blir redd for'n.»

Til VGs kommentator Truls Dæhli, som ga Eggen hard medfart i forbindelse med et 1-5-tap mot Dynamo Moskva i E-cupen i 1992.

«Ja, det dær synes æ va' et genialt spørsmål, du.»

Da en journalist spurte om han var fryktelig skuffet etter 1-4-tapet for Milan i Champions League i 1996.

«Det er ikke lurt å gå ut defensivt mot oss på Lerkendal, vet du. Det er som å sende Salman Rushdie på sykkeltur i Teheran. Det gjør man bare ikke»

Forfatteren Rushdie fikk mange dødstrusler fra muslimer verden over etter utgivelsen av boken Sataniske vers. Eggen refererte til forfatteren før cupkampen mot Kvik i 2012.

«Hold kjeften på deg, Mini! Jeg har vært her siden 1960!»

Jahn Ivar «Mini» Jacobsen ville avslutte treningen og klaget på at han hadde vært der siden kl. 12. Den kjøpte ikke Eggen.

«Sorry, it's only me.»

Da han sølte vann på låret til en kvinnelig tolk på pressekonferansen for Boavista-Rosenborg i 1999.

«Gutta, vi har vunnet cupen, serien og gruppa. Men lov meg at dere tar Feyenoord på alvor»

Et sitat som forteller noe om prestasjonene til Rosenborg i Europa under Eggen.

«Æ må sitere Ibsen. «Ikke øl i en sådan stund, rekk meg heller fløten». Men i en sådan stund bytter vi ut fløyten. Rekk meg Løiten!»

Eggen, som er utdannet lærer, parafraserer Norges store forfatter, Henrik Ibsen etteren seier over IFK Göteborg i Champions League.

«My grammar is bad, but my meaning is good»

Eggen var en vis mann, men med et ganske avslappet forhold til egen engelsk.

«You have to come in joggedress!»

Til Rosenborgs Robert Boateng. Denne misforstår Eggen - og kom joggende i dress.

LEGENDE: Nils Arne Eggen er, etter manges mening, tidenes største norske fotballtrener.

«Æ har aldri sagt at æ har slutta å røyk. Æ bærre røyke itj' akkurat no.»

På direkte spørsmål på en pressekonferanse om han hadde klart å slutte med sigaretter - som han visst skulle ha prøvd på.

«Æ si' og påstår - og har sjølsagt helt rætt ...»

På et trenerseminar under en fotballfaglig diskusjon med trenerkolleger.

«Oh! You're not driving yourself? Good brain!»

Til Robert Boateng, som satte seg på passasjersiden da Eggen trodde han skulle kjøre med sommerdekk på vinterføre.

«Æggen!!! E' du fra Sverige eller e' du fra Portugal???!!!»

Til damen i innsjekkingsskranken på Landvetter flyplass utenfor Göteborg i 1996. Hun hadde tillatt seg å spørre hvordan herr Eggen stavet navnet sitt ...

«No må vi få ut finger'n. Aill' som træng fresk luft, går ut og måke banen. NÅ!»

Før Champions League-oppgjøret mot FC Porto i 1997, og Eggen var først på banen med måka.

«Dokk må da forstå at snøen må måkes den veien, og itj den veien!»

Til banemannskapet som allerede var i gang.

«Været blir vældig bra, det. Kampen ska' spælles mellom to lavtrykk!»

Til pressen, som lurte på om været kunne ødelegge.

«Gratulere', rævva-fotball!»

Til Molde-trener Åge Hareide etter semifinaletapet på Lerkendal. Dagen etter ba han om unnskyldning.