Patrice Evra: – Minst to homofile i hver klubb

Tidligere Manchester United-spiller Patrice Evra (40) hevder at det er homofile spillere i alle fotballklubber og at spillere har åpnet seg opp overfor ham.

AVSLØRER: Patrice Evra forteller at lagkamerater har åpnet opp om deres legning overfor ham.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Homoseksualitet er fremdeles et stort tabu innen herrefotballen. I fjor kom australske Josh Cavallo ut av skapet og ble med det den eneste aktive profesjonelle mannlige fotballspilleren i verden til å fortelle at han er homofil.

I et intervju med franske Le Parisien forteller Patrice Evra at han spilte med homofile spillere da han var aktiv.

– Da jeg var i England, kom noen for å snakke til laget om homoseksualitet. Noen av kollegaene mine sa at det stridde mot deres religiøse syn hvis det var homoseksuelle i garderoben og de burde forlate klubben, forteller Evra om fordommene i fotballen.

– Jeg ba dem holde kjeft. Jeg har spilt med homofile. De har åpnet seg opp til meg ansikt til ansikt fordi de er redde for å snakke høyt om det, hevder franskmannen, som heller ikke er redd for å vise frem sine humoristiske sider på sosiale medier:

Til tross for at så få har stått frem som homofile, mener Evra at det er en langt mer utbredt legning innen fotballen enn det som kommer frem offentlig.

– Det er minst to spillere i hver klubb som en homofile. Men hvis du forteller det i fotballen, er du ferdig, mener den tidligere venstrebacken.

I England spilte Evra for Manchester United og West Ham. 40-åringen har spilt for Juventus, Marseille, Monaco og andre franske og italienske klubber.

I Premier League er ingen spillere åpent homofile. Ligaen har tidligere forsøkt å rette fokus mot problemet gjennom regnbuefargede skolisser og cornerflagg i de samme fargene.

Liverpool-manager Jürgen Klopp er blant dem som har støttet initiativet og fortalt hvordan kampanjen gjorde at han selv ble mer bevisst på problematikken.

– Dette er en utfordring som ikke burde være der, mener tyskeren.

Les også Qatars største TV-nettverk i hardt vær: Fotballhelt kalte LHBT «propaganda» i studio

I helgen fortalte Josh Cavallo at han var offer for homofobisk hets under kampen mot Melbourne Victory.

– Jeg kommer ikke til å late som jeg ikke så eller hørte alle de homofobiske kommentarene i går kveld. Jeg har ikke ord for å beskrive hvor skuffet jeg er, skrev han i et lengre innlegg på Twitter.