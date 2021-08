Målløs Haaland i ny Dortmund-nedtur

(Freiburg – Borussia Dortmund 2–1) Erling Braut Haaland (21) og Borussia Dortmund jaktet en opptur etter supercup-tapet mot Bayern München på tirsdag, men måtte se seg slått borte mot Freiburg.

SLET: Erling Braut Haaland og Dortmund tapte 2–1 borte mot Freiburg forrige sesong og gikk på et nytt 2–1-tap lørdag.

Et drømmemål fra Vincenzo Grifo og en mønsterkontring, kontant ekspedert i mål fra Roland Sallai, var nok til at Freiburg vant 2–1 hjemme mot Dortmund for andre sesong på rad.

Erling Braut Haaland kom seg til flere sjanser i løpet av kampen, men nordmannen slet med effektiviteten foran mål og Dortmund måtte se at en redusering gjennom et selvmål fra Yannik Keitel ble deres eneste scoring.

Freiburg sikret seg med det tre poeng, deres første seier denne Bundesliga-sesongen.

DRØMMETREFF: Gregory Kobel strakk seg forgjeves etter skuddet til Vincenzo Grifo.

Haaland og Borussia Dortmund starter Bundesliga-sesongen på strålende vis med en 5–2-seier hjemme mot Eintracht Frankfurt. Nordmannen scoret da to mål og hadde tre målgivende pasninger.

Tirsdag tapte de mot Bayern München i den tyske supercupen og i lørdagens kamp mot Freiburg havnet de tidlig bakpå. Etter fem minutter grep Vincenzo Grifo sjansen på et frispark fra snaut 30 meter og skrudde ballen lekkert i mål, via stolpen og forbi Dortmund-keeper Gregor Kobel.

Dortmund kom seg til flere muligheter, men slet med å bryte ned det dyptliggende Freiburg-forsvaret. Dortmund-trener Marco Rose valgte å gjøre sitt første bytte allerede før pause, men måtte se at Freiburg gikk til pause med en 1–0-ledelse.

Også i den andre omgangen var det Freiburg som fikk en god start. Da Jude Bellingham mistet ballen på Freiburgs halvdel satte hjemmelaget full fart fremover.

Det endte med at Roland Sallai banket inn kampens andre scoring åtte minutter ut i den andre omgangen og dermed sendte Freiburg et langt steg mot sesongens første trepoenger.

Håpet ble imidlertid tent igjen for Dortmund seks minutter senere da Yannik Keitel sendte innlegget til Felix Passlack i eget nett.

STARTET: Jens Petter Hauge startet for Eintracht Frankfurt og var nær scoring.

Etter å ha scoret i debuten som innbytter mot Borussia Dortmund forrige helg fikk Jens Petter Hauge sin første start for Eintracht Frankfurt mot Augsburg lørdag.

Nordmannen kom til flere sjanser, men ble nektet scoring av Augsburg-keeper Rafal Gikiewicz.

Hauge ble byttet ut etter 70 minutter, og kampen endte 0–0.

Håvard Nielsen startet for Greuther Fürth i deres hjemmekamp mot Arminia Bielefeld, som endte 1–1. Nielsen ble byttet ut etter 78 minutters spill.