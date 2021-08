Brann-sjefen sa hun først fikk vite om mulig overgrep fra politiet. Én av kvinnene som var på Stadion sier hun varslet flere dager før.

– Jeg fortalte i detalj om hva som hadde skjedd, også om et mulig overgrepsforsøk, sier en kvinne som var på nachspielet i Brann.

Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, svarte lørdag ettermiddag om festen som har blitt til en politisak.

På presseseansen om Brann-skandalen lørdag, svarte daglig leder Vibeke Johannesen på spørsmål om når hun først fikk informasjon om et mulig overgrep på Stadion.

– Jeg ble kontaktet av politiet. Det var da jeg fikk informasjon om det, sa Johannesen.

Brann-sjefen sa hun først var i kontakt med politiet torsdag kveld. Senere i presseseansen gjentok Johannesen at det var politiet som først orienterte henne om et mulig overgrep.

Dette sier kvinnen

Til BT sier en av kvinnene som var til stede på festen at hun ga informasjon om et mulig overgrep direkte til Johannesen. Det skjedde allerede tirsdag, i en lang telefonsamtale.

Kvinnen formidler følgende:

– Jeg snakket med Vibeke Johannesen tirsdag kveld i 47 minutter. Jeg fortalte i detalj hva som hadde skjedd, også om et mulig overgrepsforsøk. Jeg ga uttrykk for bekymring og et ønske om at det som hadde skjedd skulle få konsekvenser for de involverte spillerne.

Kvinnen som uttaler seg er ikke den fornærmede i politisaken, men har vært i vitneavhør med politiet.

«Ugreit» og «ubehagelig»

Johannesen bekrefter overfor BT at hun snakket med kvinnen tirsdag.

– Vi snakket sammen og jeg fikk mye informasjon om kvelden. Det var også en far som overhørte samtalen, sier Brann-sjefen.

Hun fortsetter:

– Jeg oppfattet ikke at hun snakket om et seksuelt overgrep, men at det hadde skjedd noe som var ugreit og ubehagelig. Jeg oppfordret dem til å ta kontakt med politiet om det var noe de mente var straffbart, sier Johannesen. Hun antok de ville ta kontakt med politiet om de mente noe straffbart var skjedd.

– Men du oppfattet at det var skjedd noe som var ugreit?

– Ja, at det kunne være en situasjon som var ugrei. Men det var vanskelig for meg å vurdere alvorlighetsgraden av det. Derfor sa jeg at om det var noe de mente politiet burde se på, så måtte de ta kontakt med politiet. Så ville politiet kunne gjøre seg opp en mening.

Branns daglige leder forteller at hun presiserte at kvinnene ikke måtte være redd for å ta kontakt med politiet, selv om det handlet om Brann. Men hun står fast på at begrepet «seksuelt overgrep» ikke ble brukt i den lange samtalen.

– Hvorfor var du onsdag komfortabel med svarene du hadde fått og ville gå videre fra saken?

– Det handlet ikke om samtalene med fornærmede, men om eventuelle sanksjoner internt, basert på den informasjonen vi hadde da. Vi hadde sagt at de måtte gå til politiet om de mente det var en politisak. Vi kunne ikke gi fortrolig informasjon vi hadde fått fra dem videre til politiet uten samtykke. Om de hadde bedt meg gå til politiet, så hadde jeg selvsagt gjort det, sier Johannesen.

Se Ballspark-sendingen fra lørdagens presseseanse:

Én under etterforskning

Fredag gikk politiet ut med at de hadde startet etterforskning av én person etter Stadion-festen, mistenkt for å ha begått et seksuelt overgrep. Da hadde politiet ikke mottatt noen anmeldelse, men startet etterforskning på bakgrunn av opplysninger de hadde mottatt og egne undersøkelser.

Personen som har status som mistenkt, er ikke Kristoffer Barmen eller Mikkel Andersen, de to spillerne som er utelatt fra søndagens kamptropp.

BT stilte flere oppfølgingsspørsmål til Johannesen om tidslinjen for informasjon om det mulige overgrepet, både under og etter presseseansen.

Johannesen sa både at hun hadde vært i kontakt med noen av de eksterne gjestene som var på Stadion-festen, og at hun hadde oppfordret til å gå til politiet om de mente noe straffbart hadde skjedd.

Brann-sjefen sier hun hele tiden har sett på saken som veldig alvorlig. Men:

– Det har utviklet seg i feil retning, sier Johannesen.

Hun bekrefter at Brann har benyttet seg av advokat. Én kvinne har fått oppnevnt bistandsadvokat i forbindelse med hendelsen som etterforskes av politiet.

– Det har vært et enormt medietrykk, og hun ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt saken. Saken er også i en helt innledende fase i etterforskningen, og av den grunn kan jeg ikke kommentere saken ytterligere, sa bistandsadvokat Beate Hamre fredag.

BT har ikke lyktes i å oppnå kontakt med personen som er mistenkt i saken.