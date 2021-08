– Jeg er ansvarlig for mye, men ikke at enkeltpersoner tar så dårlige valg en natt

Vibeke Johannesen sier hun vil ta jobben med å gjenreise tilliten til Brann.

Vibeke Johannesen mener hun ikke kan holdes ansvarlig for spillernes valg som ledet til nachspielet.

16. aug. 2021 14:48 Sist oppdatert nå nettopp

Det er nå snart en uke siden det svært omtalte nachspielet på Stadion, men fortsatt handler alt om å rydde opp etter skandalen som har rammet Brann.

Som kjent ble det drukket alkohol og det var seksuell omgang mellom spillere og utenforstående kvinner som også deltok på nachspielet.

Politiet etterforsker ett mulig seksuelt overgrep, og har én mistenkt. Den mistenkte nekter straffskyld.

På Branns treningsfelt mandag ettermiddag svarte klubbens daglige leder Vibeke Johannesen om krisen, hvilke tiltak Brann nå treffer og hvordan noe slikt kunne skje på hennes vakt.

Til det siste først:

– Jeg er ansvarlig for mye, men ikke at enkeltpersoner tar så dårlige valg en natt, sier Johannesen.

Det følgende ansvaret ønsker hun ta:

– Jeg skal ta ansvar for å være med og gjenreise tilliten til denne klubben her. Sammen med de folkene som vil ta valg og har holdninger som denne klubben skal bygge på.

Møte med Grevstad

Hun har en begivenhetsrik kveld bak seg. Søndagen ble avsluttet med at Brann endelig vant en kamp da det ble 3–2 over Sandefjord. I løpet av dagen måtte hun også forholde seg til at styreleder Birger Grevstad jr. ikke ga noe rett frem svar på om han har tillit til henne som daglig leder.

– Det tar jeg med styret. Det vil jeg ikke ha en offentlig dialog om nå, sa Grevstad.

Han ville ikke frede noen.

– Nei, ikke meg selv en gang. Vi må få troverdigheten tilbake og gjøre de rette grepene for å få troverdigheten tilbake. Det må styret få tid til å vurdere, sa styrelederen.

Mandag har han ikke ønsket å la seg intervjue av BT.

Johannesen sier at hun hadde et møte med Grevstad etter kampen mot Sandefjord. Ifølge den daglige lederen var tilliten til henne ikke på agendaen.

– Det møtet omhandlet tiltak og arbeidet vi står i, sier Johannesen.

Søndag ga hun uttrykk for at hun regnet med hun ville bli innkalt av styret om tilliten til henne som daglig leder er tema.

– Jeg er daglig leder i en klubb som er i en dyp og alvorlig krise. Det er mitt hovedfokus nå. Jeg jobber med dyktige kolleger som forsøker å gjenreise tilliten, sier Johannesen.

Lettelsen var stor da Brann vant en kamp igjen.

Fortsatt ikke på trening

To spillere var ute av kamptroppen mot Sandefjord. Klubbveteran Kristoffer Barmen tok selv initiativ til å ikke delta på kampen, ifølge trener Eirik Horneland. Den nye danske keeperen Mikkel Andersen skal ha blitt utelatt fra troppen etter en samtale med treneren.

De to var heller ikke på trening mandag.

Johannesen sier sanksjonering av spillere er en del av arbeidet klubben nå står i.

– Jeg vil ikke kommentere noe rundt det før vi har noen konklusjoner.

Brann arbeider fortsatt med å avklare om det har noe for seg å narkoteste spillerne sine og eventuelt hvordan det kan gjennomføres. Andre tiltak er også på plass.

– Vi har stengt tilgangen til Stadion på nattetid, og vi har skiftet kode. Men dette handler først og fremst om holdninger. Det er viktig at man forstår at valgene man tar påvirker ikke bare klubben, men en hel by.